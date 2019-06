Pedullà: centrocampo Milan? Ecco come stanno le cose

Il nuovo allenatore del Milan Marco Giampaolo ha fatto delle precise richieste alla società, richieste di mercato per poter attuare al meglio il suo 4-3-1-2. Il reparto che vedrà maggiori modifiche è il centrocampo, con tanti nomi che stanno circolando. L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha cercato di fare chiarezza con il punto della situazione, per capire meglio quali siano davero le chance di vedere dei volti nuovi (e soprattutto quali) prossimamente a Milanello. Veretout viene dato già per certo (per una cifra attorno ai venti milioni di euro), ma ci sono altre piste.

Pupillo del mister – Tanto per cominciare Lucas Torreira, attualmente all’Arsenal ma allenato da Giampaolo alla Sampdoria. Su di lui Pedullà afferma: “Non è più felice all’Arsenal. E lo ha detto ai suoi attuali dirigenti, nella speranza di poter ottenere il via libera. Il suo agente Pablo Bentancur sta cercando di liberarlo, visto che il Milan ha bussato più volte e Giampaolo lo ritiene il miglior regista in circolazione per poter alzare il tasso qualitativo della squadra che gli affideranno”.

Ancora un anno – C’è poi il discorso legato a Daniele De Rossi. Su Twitter Pedullà ha scritto: “Il Milan ci ha provato (5 giorni fa) e ci riproverà. Ha un grande rapporto con Giampaolo. De Rossi vuole giocare almeno un anno. Ha ricevuto un’offerta anche dalla Fiorentina, più defilata la Samp”. Quindi potrebbe ancora essere un giocatore di Serie A passando dalla Roma ai rossoneri, un movimento di mercato che fino a qualche anno fa sarebbe stato davvero impensabile.

SPORTEVAI | 24-06-2019 12:07