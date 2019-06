Pedullà fa sognare i milanisti: entro oggi arrivo un importante

Il nuovo Milan che stanno disegnando Paolo Maldini e Zvonimir Boban sta prendendo sempre più forma. Mentre dietro le quinte si sta giocando una partita molto importante con la Uefa, che deciderà se i rossoneri parteciperanno alla prossima edizione dell’Europa League, la dirigenza sta lavorando per mettere a disposizione del nuovo allenatore Marco Giampaolo una rosa che sia competitiva e soprattutto funzionale a quelle che sono le esigenze del tecnico.

Gente di qualità – Si è parlato molto di un blitz del Milan a Madrid a caccia dei talenti in uscita dal Real (il nome che ha infiammato la fantasia dei tifosi è quello di Dani Ceballos, messosi in mostra anche con la nazionale iberica agli europei under 21 che si stanno disputando in Italia), ma per il centrocampo attualmente la pista più calda è quella che porta a Jordan Veretout, francese che ha disputato l’ultimo campionato nella Fiorentina ma molto vicino al club meneghino.

La conferma di Pedullà – Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha dato la cosa per imminente. Sul suo sito infatti ha scritto: “Nelle prossime ore ci sarà un nuovo contatto tra il club rossonero e l’agente del centrocampista per sciogliere le ultime riserve e poi formalizzare la proposta alla Fiorentina. I viola valutano il francese non meno di 25 milioni, un investimento che il Milan ha intenzione di fare, anche perché dopo Krunic Giampaolo ha la necessità di avere un altro specialista in mezzo al campo. Ma se il Milan entro oggi non concretizzerà con i fatti, allora la Roma è pronta a chiudere”.

SPORTEVAI | 21-06-2019 10:13