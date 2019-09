Pedullà illude il Milan: “È lui il colpo last minute”  

Angel Correa resta l’obiettivo numero uno in casa Milan, ma le difficoltà per arrivare al trequartista dell’Atletico Madrid stanno spingendo i dirigenti rossoneri a guardarsi intorno in cerca di soluzioni alternative. Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, Boban e Maldini potrebbero addirittura piazzare un grande colpo, riuscendo a soffiare al Napoli James Rodriguez. Il colombiano è in questo momento infortunato, dopo essere stato reintegrato in gruppo da Zinedine Zidane che l’ha anche utilizzato da titolare nell’ultima gara giocata dal Real Madrid nella Liga, contro il Valladolid. Il suo futuro, però, resta in bilico: il tecnico francese lo considera comunque l’ultima opzione per il suo centrocampo e di fronte ad un’offerta migliore di quella del Napoli – che insiste per il prestito gratuito – Florentino Perez potrebbe acconsentire ad una sua partenza.

JAMES SI’. Per questo motivo Pedullà crede che il Milan abbia una speranza di portarlo in serie A. Per James, scrive il giornalista, “ci ha provato con forza il Napoli, ma occhio alla pista Milan se l’Atletico continuasse a fare muro per Angel Correa. James era stato proposto qualche settimana fa, come vi abbiamo raccontato, ora potrebbe diventare una possibilità last minute anche per il club rossonero”.

TIFOSI SCETTICI. La tesi di Pedullà, però, non pare convincere i tifosi rossoneri, molto scettici sulle probabilità di vedere James al Milan nei prossimi giorni. “James al Milan non si può sentire… Senza coppe, stipendi dei nuovi acquisti che sono 2.5/3, lui ne prende 6.5 minimo”, scrive Salvatore, follower di Pedullà, ricordando la difficile situazione non solo economica dei rossoneri. “James alternativa a Correa? Ci viene da ridere – aggiunge Leonera – Possiamo dire quello che volete, mercato del Milan insufficiente. Boban e Maldini fino a qui delusioni e basta”.

SPORTEVAI | 30-08-2019 10:24