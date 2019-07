Pedullà: "James proposto anche ad un altro club italiano”

Le vie del mercato sono infinite, specie quando agosto è alle porte e il prezzo anche dei giocatori più prestigiosi può subire un clamoroso ribasso. È il caso di James Rodriguez, di cui il Real Madrid si vuole sbarazzare senza però rinunciare ai 42 milioni chiesti per il suo cartellino. La situazione di impasse con il Napoli è nota, Aurelio De Laurentiis vuole il giocatore solo in prestito e solo la mediazione del potente procuratore Jorge Mendes potrebbe sbloccare la trattativa.

SOLUZIONE ALTERNATIVA. Secondo Alfredo Pedullà, però, potrebbero esserci importanti sorprese nei prossimi giorni. Il Napoli resta favorito nella corsa a James Rodriguez, ma il Real Madrid sta esplorando anche altre soluzioni. Sul proprio sito, Pedullà ha così raccontato che il colombiano è stato proposto anche ad un altro club di serie A: il Milan. “Correa resta in orbita Milan – scrive Pedullà – ma occhio all’imprevedibilità di Mendes che sta lavorando sull’affare André Silva e che ha in pugno il destino di James Rodriguez. Nelle ultime ore il fantasista colombiano del Real è stato proposto anche al Milan, mentre l’Atletico aspetta l’uscita definitiva di Correa per chiudere e il Napoli resta aggrappato alla speranza”.

AGOSTO DECISIVO. Secondo il giornalista, dunque, non c’è una trattativa tra il Milan e il Real per James, ma i tentennamenti del Napoli e anche dell’Atletico Madrid potrebbero finire per favorire i rossoneri. D’altra parte si avvicina il mese di agosto, quello in cui la dirigenza degli anni d’oro rossoneri, guidata da Adriano Galliani, metteva a segno i colpi di mercato di maggiore prestigio. E chissà che anche il Milan di oggi non viva nuovamente un finale di mercato da fuochi d’artificio.

SPORTEVAI | 25-07-2019 09:49