Pedullà su Icardi: Juve-Napoli? Lui ha scelto

Anche a campionato finito le schermaglie sull’asse Napoli-Torino (sponda bianconera) non finiscono mai. Al momento il tema più chiacchierato è quello di Maurizio Sarri come possibile nuovo allenatore della società del presidente Agnelli, con i tifosi partenopei (e non solo) che lo accusano di “tradimento”. A quanto pare però c’è in corso anche una battaglia di mercato per un pezzo da novanta, che potrebbe essere decisiva per il prossimo campionato di Serie A.

Tutti per Maurito – Non è un mistero che non piacca molto al neo tecnico interista Antonio Conte, quindi come era prevedibile Mauro Icardi è sul mercato. Due squadre in Italia sono molto interessate, ovvero il Napoli e la Juventus, che con scambi o cash puntano al centravanti argentino. Ma ci sono davvero le condizioni per vedere Icardi con un’altra maglia il prossimo torneo? Quello che potrebbe pesare è sicuramente la volontà del giocatore, che al momento sembra molto chiara.

Pedullà conferma – Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà tramite il Corriere dello Sport ha detto la sua sulla questione, spiegando: “Icardi, se potesse, andrebbe alla Juve da subito. Ha memorizzato l’occhiolino strizzato dal Napoli, ma non è andato oltre. Ad ogni modo andrà via. Restare per un altro anno all’Inter, senza rinnovare, significherebbe andare a dodici mesi dalla scadenza con la possibilità concreta di scegliere la successiva destinazione”. Ad ogni modo indipendentemente dalla nuova destinazione l’avventura di Icardi a Milano è da considerarsi conclusa.

SPORTEVAI | 07-06-2019 12:02