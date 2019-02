Pedullà svela: Allegri via, ecco il prossimo allenatore

In casa bianconera è un momento di transizione. Il destino in Champions League è appeso ad un filo dopo la sconfitta per 2-0 con l’Atletico Madrid e nonostante il primo posto in campionato sia praticamente ipotecato per la sfida di campionato contro il Napoli ci sono parecchi grattacapi per Massimiliano Allegri, su tutti quello di Cristiano Ronaldo che preoccupa la Juventus per il suo infortunio alla caviglia. Ma proprio parlando di Allegri c’è da sottolienare il suo probabile addio a fine stagione.

Il ritorno di un campione – Secondo quanto affermato da Alfredo Pedullà su Sportitalia il nome del tecnico che prenderà il posto del livornese è quello di Zinedine Zidane. Il motivo è presto spiegato: “Zidane è il primo nome. Ha un rapporto eccezionale con Agnelli e prendendo lui per il club piemontese sarebbe più facile anche arrivare a degli obiettivi di mercato come Isco e Marcelo”.

Il no al Chelsea – Pedullà spiega anche perché Zidane avrebbe rifiutato di prendere il posto di Sarri: “Uno come lui non poteva mai accettare il Chelsea, con o senza flop, perché non soltanto Zinedine è un grande allenatore, ma è una persona intelligente, uno stratega e soprattutto calcola al millimetro quello che deve fare. Se dopo l’estate scorsa condita dall’addio al Real Madrid dopo aver vinto tutto quello che ha vinto, avesse accettato in corsa una squadra sarebbe stato un folle”. Si aprono dunque interessanti scenari per il futuro della Juventus, che potrebbe ritrovare un fuoriclasse che l’ha portata a vincere tanto e che potrebbe ripetersi in panchina.

