Pellegatti a Gazidis: Ascoltami, ecco il tecnico giusto

Che dipenda dal sì o dal no di Maldini, dal FpF, dall’incertezza generale che coinvolge anche altri club e che presto porterà a una rivoluzione delle panchine non si sa ancora, ma è certo che il Milan aspetta ancora il suo prossimo allenatore. Gattuso si è dimesso subito dopo la fine del campionato e in questi giorni sono circolate le voci più disparate. Da Giampaolo a De Zerbi fino a Inzaghi (Simone) ma nessuna decisione è stata ancora presa. Così come si aspetta che Maldini sciolga il nodo, un’attesa che si sta prolungando oltre le aspettative. Più passano i giorni e più la preoccupazione del mondo Milan è che anche l’ultima bandiera possa fare un passo indietro e uscire dal club.

LA SITUAZIONE – Carlo Pellegatti è sui carboni ardenti come tutti i tifosi rossoneri. La storica voce di Milan Channel nel suo editoriale per sportmediaset immagina i motivi dei tentennamenti di Maldini (“C’è chi ipotizza che ancora attenda da Gazidis il semaforo verde circa i nomi che dovrebbero aiutare il giovane dirigente nella formazione del nuovo assetto tecnico”. Si parla di Angelino Carbone, per il settore giovanile, di Geoffrey Moncada, in un ruolo più operativo dell’attuale, che lo vede già come uno dei responsabili dello scouting, di Billy Costacurta, come club manager) ma ha le idee chiare su chi vorrebbe in panchina.

IL SOGNO – Per Pellegatti nessuno dei nomi che circolano è quello giusto. L’idea l’aveva lanciata già sul suo canale youtube e la ribadisce ora. Per rilanciare il Milan, se proprio non si può arrivare a Sarri che era la sua prima scelta, sogna un allenatore straniero. Ovvero Sergio Conceiçao, oggi allenatore del Porto, guidato, nella scorsa stagione, alla doppietta campionato e Coppa: “Non ho una conoscenza approfondita, ma me lo hanno descritto come un grande allenatore che diventerà una eccellenza nel suo ruolo”.

