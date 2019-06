Pellegatti: Abbiamo prova del 9 per Maldini e Boban

Dove non bastano i soldi o la prospettiva di giocare in Champions o quantomeno in Europa, può il carisma dei dirigenti, la solidità di un progetto e il fascino di un club storico. Come può fare il Milan, che quasi sicuramente non giocherà le coppe, che torna all’anno zero con un progetto tecnico completamente nuovo, che non ha top-player in rosa, convincere giocatori importanti a vestire la maglia rossonera? Anche il tetto stipendi, sancito da Elliott, è un deterrente forte per sperare di portare a Milano campioni o anche solo giocatori di spessore ma Carlo Pellegatti rimane ottimista.

LA PROVA – La storica voce di Milan Channel, sul suo canale youtube, dice di avere praticamente due “santini” cui affidarsi ed è al loro carisma e alle loro capacità che affida ogni chance di rafforzamento della squadra sul mercato. Sarà proprio la possibilità di chiudere alcuni colpi importanti la cartina di tornasole per capire l’enorme importanza che hanno in questo Milan due bandiere come Boban e Maldini. Si parla dei tre nomi che circolano in questi giorni, ovvero Veretout, Kabak e Torreira. Pellegatti spiega che la logica li vorrebbe tutti lontani dai rossoneri.

LE TENTAZIONI – Per Kabak c’è infatti la tentazione Bayern, per Veretout ci sarebbero offerte più importanti (anche economicamente) dalla Roma. Pellegatti dice: “Ecco perchè parlo di cartina di tornasole: se questi giocatori accetteranno il Milan nonostante le tentazioni migliori di Bayern e Roma, ecco l’elemento indicativo, il fascino di un progetto, il potere di due carismatici come Maldini e Boban. Se convinceranno i possibili acquisti, spiegando il progetto del Fondo Elliott, sarebbe un elemento significativo. Vuol dire che primi loro sono convinti. Per Torreira, che vorrebbe tornare in Italia, c’è una situazione nuova. L’Arsenal non vorrebbe mollarlo ma potrebbe dirottare la sua attenzione su Dani Ceballos, liberando Torreira”.

