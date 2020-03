Pellegatti allarma i tifosi: Anche lui può lasciare il Milan

C’è un altro big del Milan che potrebbe cambiare aria. Carlo Pellegatti mette in allarme i tifosi rossoneri, ponendosi sul suo canale Youtube un interrogativo inquietante. Dopo le voci su Donnarumma e Ibrahimovic, dopo le trattative che riguardano altri calciatori importanti del Milan, sta per scoppiare la grana Romagnoli.

Le voci

“Ci si preoccupa del futuro di Ibrahimovic – esordisce Pellegatti nel suo consueto punto mattutino – E ci si preoccupa del futuro di Donnarumma: qualcuno, però, inizia a mettere qualche preoccupazione anche su Romagnoli, che è un altro dei grandi cardini del Milan, uno di quelli che rappresenta la spina dorsale della nostra squadra”.

Cuore di capitano

“Romagnoli è il capitano, un giocatore che nel momento più difficile ha detto: ‘Io firmo, credo in questo Milan‘. Un gesto – sottolinea Pellegatti – che i tifosi non dimenticheranno mai. La sfortuna di Romagnoli, purtroppo per lui, è quella di aver giocato al fianco di calciatori eccellenti, ma non campionissimi, e di aver cambiato partner tantissime volte”.

Uccello raro

Il giornalista di fede rossonera attinge al repertorio del latino classico per inquadrare il difensore: “Come avrebbero detto i latini, Romagnoli è ‘rara avis’, un uccello raro: non ci sono tanti difensori centrali del suo livello. E allora, se arrivassero tanti soldi, potrebbe partire? Quei dobbiamo metterci d’accordo: se il Fondo Elliott sacrifica un big, già allora io soffro. Ma se Romagnoli deve andar via perché guadagna 3,5 milioni, allora non ci sto”.

Il gioco delle coppie

Semmai, in difesa piuttosto che vendere il club rossonero dovrebbe pensare a comprare: “Il Milan, piuttosto, dovrebbe investire dei soldi per andare a trovare un centrale bravo, anche giovane, da affiancare a Romagnoli, per formare la nuova coppia di oggi: Nesta-Thiago Silva, prima ancora Baresi-Costacurta. Giocatori, insomma, che possano costituire una coppia di sicura affidabilità”.

Errori in serie

Quindi la conclusione: “Non voglio neanche immaginare che Romagnoli possa essere messo sul mercato. Non vorrei che si ripetesse l’errore compiuto con Donnarumma. Poi bisognerebbe andare a trovare un altro difensore centrale come lui e non sarebbe assolutamente facile”.

Le reazioni

E i tifosi, come prenderebbero l’eventuale partenza di un altro dei nuovi leader rossoneri? “Carlo detto sinceramente Romagnoli è un buon giocatore ma non paragoniamolo ai giganti del passato perché sarebbe come mettere a confronto un semplice mortale rispetto a dei Titani”, sottolinea Alessandro. Un suo omonimo invece sottolinea: “Romagnoli è rimasto anche troppo…Si è rovinato la carriera rimanendo tutti questi anni…Andrà via come anche Gigio e Theo, giustamente, non possono aspettare e rovinarsi la carriera”. Luca è in ansia: “Via Donnarumma, via Ibra, via Romagnoli: ma i sostituti saranno più forti? Stipendi massimo 2 milioni, tirate voi le conclusioni”. Un altro fan chiosa: “Raiola se li porta via tutti. Senza Donnarumma e Romagnoli il prossimo anno quasi certo…”.

SPORTEVAI | 23-03-2020 09:27