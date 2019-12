Pellegatti chiede regalo di Natale, i tifosi hanno scelto

Era difficile ipotizzare un Natale più amaro per i tifosi del Milan: fuori dalla zona-Champions, lontani dalla zona-Europa League, reduci dalla scoppola per 5-0 con l’Atalanta, dilaniati dai veleni per l’ennesimo fallimento e per il flop di giocatori e dirigenza. Mai come ora la speranza è che nel 2020 cambi il vento per i fan rossoneri.

LA SVOLTA – Se lo augura ovviamente anche Carlo Pellegatti che sul suo canale youtube, nel fare gli auguri a tutti, parla di regali da ricevere sotto l’albero.

I REGALI – La storica voce di Milan Channel chiede “Un pennarello nero per cancellare quel 5-0 a Bergamo, poi qualche notizia su Ibra che è a caccia nella tundra svedese e che per ora tace” e si identifica nei tifosi che “magari vorrebbero avere anche un paio di altri rinforzi importanti e soprattutto che i giocatori interpretino nella maniera migiore la loro appartenenza al Milan“.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni dei tifosi, puntuali nel commentare anche nel giorno di festa: “Io vorrei tre/quattro regali .. Ibrahimović , Todibo , Xhaka e Depay .. Vendendo tutte le zavorre in rosa. Questo si che sarebbe un Natale meno amaro” o anche: “Siamo condannati a soffrire ancora…ma fino a quando?”.

SALUTI – Il regalo più gettonato è una nuova proprietà: “Regalo sotto l’albero? Più che la pezza Ibrahimovic il passaggio di proprietà. Un addio agli speculatori made in Usa” o anche: “Io mi auguro di trovare una bella palla di Natale pelata di nome Adriano e cognome Galliani magari con Braida sarebbe il top. Poi vorrei subito Allegri in modo da valutare bene chi è da Milan e chi da Monza per poi partire bene per l’anno prossimo”.

DIRIGENTI – C’è convergenza di idee su Arnault: “Mi auguro di trovare una nuova proprietà, se si vende paqueta’ credo sia la fine del progetto Elliot, ammesso e concesso se sia mai esistito. Speriamo veramente di avere un nuovo proprietario” o anche: “Finalmente iniziano ad apparire le persone da Milan che stanno lavorando per il bene della società. BRAIDA è l’ emissario della trattiva con Arnault… Questo è il regalo più bello del Natale”.

COMPETENZA – C’è chi scrive: “Ti dico io cosa vogliono i tifosi. Vogliono una società seria, una dirigenza competente e per finire dei giocatori fieri di indossare la maglia dei 7 volte campione d’Europa” e infine: “Come regalo di Natale ne vorrei due; una nuova proprietà che scelga il Milan anche un po’ per affetto ed un allenatore all’altezza dei Rocco, Sacchi, Capello e Allegri”.

SPORTEVAI | 25-12-2019 10:54