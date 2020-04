Pellegatti consulta sfera di cristallo, i tifosi lo consolano

Che Milan rivedremo quando ci sarà il via libera per tornare a giocare e soprattutto che succederà nella prossima stagione? Difficile fare previsioni sia per il primo che per il secondo quesito. Ci prova, rivolgendosi a una sfera di cristallo, anche Carlo Pellegatti. La storica voce di Milan Channel, sul suo canale youtube, pubblica un video in cui interroga – stuzzicandola invano – una palla del futuro ma senza risultati.

Le domande inevase

ll giornalista di fede rossonera dice: “Nella sfera di cristallo non riesco a vedere le cose che mi piacerebbe vedere nel futuro del Milan. Troppe domande: chi sarà l’allenatore? Rimarrà Donnarumma? E Ibrahimovic? Guardo nella sfera e non vedo niente, vorrei capire l’organigramma, chi saranno i dirigenti che gestiranno il mercato, se rimarrà Maldini ma questa sfera di cristallo non mi dice nulla”.

Poi conclude: “Nessuna di queste domande è banale, tutto è nella testa di Gordon Singer, di Gazidis. I tifosi aspettano ma nessuno ha risposte”.

Le reazioni sul web

I tifosi, nonostante lo sconforto che stanno vivendo, provano a consolarlo: “Consolati, Carlo, io del Milan non riesco a vedere neanche il presente” o anche: “Carlo, provi con i tarocchi o con l’i Ching, il libro dei mutamenti cinese”.

La delusione dei tifosi

Fioccano i commenti: “Con ELLIOT SEMPRE A METÀ CLASSIFICA” o anche: “La palla di cristallo è molto chiara e sincera..dentro NON C’È NULLA!!!” oppure: “Vedere oggi qualcosa del nostro Milan di domani,…ci vuole solo tanta fantasia. La cosa più importante è ritrovare un progetto Societario stabile”.

Il pessimismo impera: “Ma riusciremo a fare una stagione da Milan?? Se ci pensi tutti sti soldi spesi per trovarci in questa situazione…” o anche: “Il brutto è che neanche i dirigenti lo sanno. Useranno la scusa del virus per fare cose all’ultimo e con il minimo impegno, buttando all’aria altre stagioni” e infine: “Io, sinceramente, per un organigramma da media classifica non ce lo perdo, il sonno”.

SPORTEVAI | 21-04-2020 11:41