Pellegatti dà l'ok a una cessione, tifosi Milan divisi

Qualche acquisto è stato fatto ma il Milan ora deve vendere. Questione di bilanci e di fair-play finanziario: impossibile trattenere tutti i pezzi forti (specie quelli che potrebbero far realizzare plusvalenze importanti) ma ad oggi nessuno dei più chiacchierati – da Donnarumma a Cutrone – ha lasciato Milanello. Maldini sta ascoltando tutti ma al momento la rosa resta immutata. Chi ha richieste è Suso: lo spagnolo, preso praticamente a parametro zero, potrebbe portare soldi freschi alla società rossonera e l’ultima voce lo vuole alla Roma.

L’ASSENSO – Ne parla anche Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube. La storica voce di Milan Channel riconosce la qualità del giocatore ma a certe condizioni lo lascerebbe andare, anche per ragioni tattiche. Dice Pellegatti: “Sembra ci sia un ok da parte di Suso anche se la Roma non intende pagare i 40 milioni della clausola. Le due società devono parlare, io personalmente sulla destra nel 4-3-3 uno della qualità di Suso lo confermerei, ma nella posizione dietro le punte dove lo vede Giampaolo un po’ meno”.

LE REAZIONI – La maggioranza dei tifosi milanisti sui social sono pronti a salutare il talento iberico: “Più che una voce…è un cero acceso a Gesù cristo perché si avveri” o anche: “Non è un problema di schemi, Suso rimarrà un elemento discontinuo e con scarsa personalità tipo Menez per intenderci”, oppure: “Speriamo vada via al più presto Non fa altro che fermare i tempi della giocata…”. Bravo è bravo ma ha un difetto: “La ” qualità ” di Suso si vede in 7/8 partite su 38….troppo discontinuo. Se ci danno 35 milioni parte sicuro”. C’è chi gioca al rialzo: “Cioè Sensi quasi 30milioni e Suso sui 25?! Ma scherziamo??” o anche: “Dipende dai soldi come sempre. Se qualcuno tira fuori soldi o un giocatore interessante per uno scambio, suso parte di sicuro”. Il partito anti-Suso è nutrito: “Un giocatore che fa sempre la stessa cosa, e non se ne può più, rallenta sempre il gioco” e infine: “Suso o lo vendiamo quest’anno o mai più, se dovesse fallire con Giampaolo non riusciremmo a venderlo per più di 20 milioni. Meglio cercare di portarne a casa almeno 35 o 30″. Alla fine è questione di soldi: “Non ha mai dimostrato costanza nel rendimento, anche giocando nel ruolo a lui più congeniale. Capisco anche chi si è affezionato al giocatore, unico barlume di qualità in questi anni di Milan depauperato di giocatori forti tecnicamente. Per 30 milioni lo spedirei”.

SPORTEVAI | 14-07-2019 10:03