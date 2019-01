Pellegatti e i bonus del Marsiglia per Balotelli: offensivi

Più va giù la sua carriera e più guadagna. Un paradosso la vita calcistica di Balotelli, che nonostante non riesca da tempo ormai a prendersi le copertine per le sue prodezze, continui a incassare come un top-player mondiale. L’ultima curiosità la svela Carlo Pellegatti, attingendo a fonti dei media francesi. La storica voce di Milan Channel, sul suo canale yuotube, confessa la sua passione per l’ex bomber rossonero e dice: “Mi sono sempre sentito ben rappresentato da Mario Balotelli, ha aiutato il Milan a centrare la Champions e l’ho seguito con grande simpatia. Ero a San Siro anche nella nefasta serata di Italia-Svezia, spareggio per i Mondiali, e pensavo come tanti che con lui ci saremmo qualificati per la Russia. L’ho seguito anche a Nizza, ero presente quando ha segnato 2 gol nel 4-0 al Monaco con la folla che urlava superMariò-superMarià, ma oggi quei tifosi si sono sentiti traditi e lo odiano. L’ultimo Balotelli non ha segnato per tanto tempo, ha avuto aspri diverbi con Vieira, non c’era sintonia tra i due. Ora Balotelli si è trasferito al Marsiglia di Garcia che sta andando malissimo e che spera con Balotelli di riuscire a rinverdire i suoi fasti.

IL CONTRATTO – “Parliamo del contratto e ci sono elementi incredibili: secondo la stampa francese ci sono bonus totalmente incredibili. Per questi 6 mesi prende 3 milioni più bonus, se segnerà più di 10 gol prenderà 100mila euro al mese (quindi 600mila euro) ma ci sono altri due risvolti, altre due clausole. Prenderà bonus anche se andrà regolarmente ad allenarsi, come se voi prendeste bonus per andare a lavorare. Il secondo bonus arriverà se “lavorerà correttamente in allenamento” secondo quanto dice un collega francese. Due clausole che offenderebbero qualsiasi persona, a maggior ragione un professionista. Non so se sono notizie fondate ma riporto queste indiscrezioni. Fosse così sarebbe incredibile. Auguriamo a Balotelli,però, di tornare ai suoi livelli”.

