Pellegatti: Ecco come ho preso la doppietta di Higuain

Breve ma intenso il rapporto d’amore tra Gonzalo Higuain e il Milan. Una toccata e fuga che alla fine ha lasciato veleni, polemiche e qualche strascico. Non tanto da parte dell’argentino, che della sua parentesi nel club rossonero non vuole neppure più parlare, quando da Milano. Carlo Pellegatti, ad esempio, non ha preso bene la doppietta del “ritrovato” attaccante del Chelsea all’Huddersfield. Appena quindici giorni fa era stranito, deluso e depresso, ora a Londra è apparso rinato. E questo al cronista tifoso del Milan proprio non può andar giù.

Il video – “Ho visto i gol di Higuain, la doppietta nella facilissima vittoria del Chelsea sull’Huddersfield”, il commento di Pellegatti in un video pubblicato sul suo canale Youtube. “Come l’ho presa? Potrei dire che non mi interessa, che penso solo al mio cacciatore di taglie, quello che doveva essere il titano ma non ha sollevato nulla ormai è acqua passata. Però sono sincero: d’accordo che Higuain è stato una meteora, d’accordo che non lascerà un grande rimpianto, però io ho bisogno di un po’ di tempo, perché i due gol del Pipita sono stati dei bei gol. Il primo soprattutto è stato un bel gol, dopo una bella discesa di Willian, in cui Higuain si è fatto trovare libero. Il secondo un tiro a giro da fuori area a giro che si è infilato all’incrocio dei pali”.

La stoccata – “Vedere un ragazzo esuberante – continua Pellegatti – che non protesta, che segna prima il ‘suo’ gol e poi se ne inventa un altro mai visto a San Siro mi ha fatto sentire un po’ preso in giro, mi ha dato un po’ di fastidio allo stomaco. Non auguro sfortune ai calciatori che lasciano il Milan, ma vederlo così esuberante dopo averlo visto in così grande difficoltà mi ha colpito. Voglio consolarmi coi gol del nuovo attaccante, ma ammetto che sì: mi ha dato fastidio”.

03-02-2019