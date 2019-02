Pellegatti: Ecco perchè sto dalla parte di Wanda Nara

Stavolta si intromette in casa Inter, Carlo Pellegatti. Sul suo canale youtube la storica voce di Milan Channel entra a gamba tesa nella querelle tra tifosi nerazzurri, Wanda Nara e Icardi e dice: “Il titolo della Gazzetta “Capitano dove sei?” – visto che non segna da 6 turni – non è andato giù alla moglie di Icardi che ha fatto un post polemico. Ve lo leggo testuale: “Ci sono capitani che posano con orgoglio quando arrivano vittoriosi, ci sono capitani che si buttano giù dalla barca prima. Ci sono pochi capitani che restano nei momenti più difficili quando molti credono che si stanno nascondendo! Tu sei uno di quei capitani che combattono finché non ritornano a galla”. Parole forti per difendere il marito, più che il suo assistito, che in questo momento è nell’occhio del ciclone. Molti vorrebbero avere una moglie così pugnace che difende l’orgoglio del marito”.

RAFFAELLO E I COLORI – Il giornalista cita se stesso e aggiunge: “Io ripeto il concetto espresso per altri già in passato e mi autocito: Icardi non deve sacrificarsi per la squadra, chi se ne importa se non partecipa alla manovra e se ne sta al centro dell’area. Ripeto un paragone che ho già usato, Raffaello non andava a piedi nel colorificio di Urbino a prendere e mischiare i colori prima di dipingere la Madonna del Cardellino o la Madonna della Seggiola, glieli portavano”.

LA DIFESA – Pellegatti prosegue: “Da quando dicono che va apprezzato il lavoro di Icardi ad aiutare la squadra non si capisce niente, lui deve star là, deve fare quei gol come quello col Tottenham, salvando la squadra in quel momento della stagione. Capisco lo sfogo di Wanda Nara, che parla sull’aspetto morale del giocatore, un capitano che rimane lì, che non cerca altre squadre per andare a raccogliere trofei che non ha ancora vinto con l’Inter nonostante sia uno dei più forti centravanti del mondo, capisco lo sogo rispetto alle parole di stimolo della Gazzetta,chiaro in un centravanti può sbagliare un gol ma ribadisco che deve stare in area ed essere l’uomo terminale di questa Inter”.

SPORTEVAI | 06-02-2019 11:54