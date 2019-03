Pellegatti entusiasta per nuovo nome a centrocampo

Prima la Champions da raggiungere, è chiaro, ma il Milan si sta muovendo anche per il futuro. Pur nel rispetto dei paletti imposti dal Fair Play finanziario i rossoneri stanno sondando il mercato per rafforzare la rosa che, si spera, dovrà giocare nell’Europa dei grandi nella prossima stagione. Ne parla Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube. La storica voce di Milan Channel sogna tre nomi nuovi e dice: “Abbiamo già parlato di due giocatori come possibili obiettivi del Milan: Rabiot – a costo zero perchè gli scade il contratto – e un giocatore molto costoso che potrebbe essere il colpo-mercato, ovvero Chiesa ma c’è un altro giocatore che viene accostato al Milan e che per me è ideale come alternativa a Kessiè e Bakayoko“.

IL PROFILO – Non sarebbe un titolarissimo ma secondo Pellegatti potrebbe diventare la prima riserva per Gattuso. Il giornalista spiega: “Ha le caratteristiche simili a Kessiè, ha giocato nel Sassuolo e va verificato in un contesto diverso. Si tratta di Duncan, che è nel pieno della maturità e fa la mezzala. Mi sembra il giocatore ideale perchè concilia un costo poco elevato e grande qualità. Rispetto ad altri panchinari farebbe fare il salto di qualità: lo puoi mettere dentro sempre e l’alchimista Gattuso potrebbe trasformarlo in oro zecchino”.

IL MILAN DEI SOGNI – “Nel Milan che andiamo a sognare con un parametro zero come Rabiot e un colpo come Chiesa c’è anche Duncan. I rapporti col Sassuolo sono eccellenti, porterebbe ulteriore qualità nei 17-18 giocatori che il Milan deve avere per i suoi obiettivi ed essere competitivo. Ricordo il gol che Duncan fece al Milan, si muove box to box ma è bravo anche a centrocampo”.

SPORTEVAI | 22-03-2019 11:59