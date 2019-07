Pellegatti esulta: Trovato il nuovo difensore del Milan

Carlo Pellegatti si presenta sorridente e sereno nel consueto punto quotidiano della situazione in casa Milan diffuso sul suo canale Youtube. L’esperto giornalista è contento perché ha individuato, a suo parere, un nuovo rinforzo per Giampaolo. Un’alternativa importante per la difesa, proprio il giocatore che fa al caso del club rossonero.

L’intervento – Pellegatti illustra con chiarezza il suo pensiero e fa il nome del nuovo difensore del Milan: “Voci parlano di Demiral ormai lontano, il club rossonero non vuole pagare i 40 milioni richiesti dalla Juventus per la sua cessione definitiva. Non mi fascio la testa, il Milan il nuovo difensore l’ha trovato ed è Matteo Gabbia. Due anni fa si è segnalato con la Primavera, ha affinato la sua esperienza nella Lucchese la scorsa stagione ed è tornato alla base, mi è piaciuto molto per l’autorevolezza mostrata contro il Bayern. Come alternativa a Musacchio, Romagnoli e Caldara non andrei a cercare un altro difensore, il suo Demiral il Milan potrebbe averlo trovato in casa”.

I commenti – Insomma, un’investitura in piena regola, una promozione sul campo per un giovane di belle speranze e di sicuro avvenire. Ma i tifosi sono d’accordo? “Bravo Carlo, questo video mi è proprio piaciuto. Condivido in pieno tutto”, sostiene Nuccio. “Io la vedo come te, i giovani promettenti ce li abbiamo già in casa”, ribadisce Salvatore. “Il nome è perfetto per un difensore centrale”, scrive simpaticamente un altro tifoso. “Meglio tenersi gabbia che spendere 40 mln per un nessuno come Demiral“, rincara la dose un altro. Fuori dal coro il parere di Antonino: “Gabbia ancora deve migliorare possiamo fargli fare il quinto difensore ma ci serve uno di esperienza, abbiamo una difesa molto giovane: io trovo il profilo di Otamendi giusto”.

SPORTEVAI | 25-07-2019 10:47