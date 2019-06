Pellegatti gela i tifosi e allontana un acquisto: costa troppo

E’ fermo a zero su tutti i fronti il nuovo Milan. In attesa che vengano comunicati tutti i ruoli finora scoperti, dal tecnico al dt (con Giampaolo e Maldini che già domani potrebbero essere ufficializzati) al ds (Tare sembra difficile, in pole c’è Massara ex Roma) fino a Boban, anche il mercato è fermo. C’è un accordo finora verbale con Sensi, che sembra l’unica certezza, ma il resto è un punto interrogativo. In tutti i settori ci sarà bisogno di nuovi innesti, anche perchè appaiono inevitabili cessioni illustri e tra i nomi che circolano insistenti c’è quello di Andersen.

I DUBBI – Ne parla anche Carlo Pellegatti sul suo canale youtube. La storica voce di Milan Channel conferma i rumours di mercato sul difensore ma precisa che l’affare potrebbe sfumare. Dopo aver escluso l’altro pupillo di Giampaolo, ovvero Praet (“lui non vuole il Milan e il Milan non vuole lui perchè già c’è Kessiè che non saràsacrificato per una plusvalenza di qualche milione di euro”) Pellegatti si sofferma su Andersen ma mette un forse molto grande rispetto alla possibilità da parte del Milan di acquistarlo.

I MOTIVI – Il giornalista esperto del mondo-Milan dice: “Metto qualche punto di sospensione però e dico forse. Perchè? Per il costo. Ferrero spara alto nella richiesta e sembra vogliano 35 milioni di euro. Troppo costoso, queste cifre può spenderle l’Arsenal per un giocatore che ancora deve dimostrare tutto in una grande squadra. Per questo non credo che il Milan non vada per questo giocatore, a meno che la Samp non cali le sue pretese. In attacco invece si vedrà se tenere Andrè Silva, se far arrivare Saint Maximin o altre operazioni ma in difesa accanto a Romagnoli, Musacchio e Caldara potrebbe arrivare qualcun altro”.

SPORTEVAI | 09-06-2019 11:24