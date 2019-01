Pellegatti ha un consiglio per Gattuso e scomoda Raffaello

E’ un Carlo Pellegatti in versione “storia dell’arte” quello che sul suo canale Youtube parla per dare un consiglio tattico a Gattuso. La storica voce di Milan Channel chiama in causa Raffaello Sanzio per spiegare come e dove deve giocare Paquetà nel Milan di Gattuso e dice nel video: “Alle mie spalle c’è un quadro di Raffaello, la Madonna del Cardellino, non voglio traverstirmi da Sgarbi per parlare di questo quadro ma lo uso per un paragone che mi piace. Avevo già dei dubbi quando ho iniziato a leggere che Icardi deve aiutare di più la squadra e partecipare alla manovra: che centravanti bravi come Icardi debbano partecipare alla manovra non mi torna. Ed allora rieccoci a Raffaello: andava lui a comprare e mischiare i colori o attendeva che arrivassero i suoi assistenti con i colori e iniziava a dipingere i suoi capolavori?

COME ICARDI – “Allora dico: Icardi deve andare a cercare i colori o deve dipingere in area? Risposta scontata, deve stare in area. Ma veniamo al Milan: la stessa cosa, con tutto l’affetto che ho per uno splendido uomo e grandissimo professionista come Gattuso, vale per i rossoneri. Sei sicuro Rino che Paquetà debba trasformarsi in mezzala che aiuti il centrocampo o è meglio che stia nel 4-2-3-1 a dipingere dietro la punta senza sprecare energie e tenendosele per i suoi pennelli? Se stesse là, mantenendo questa sua energie per essere fresco nelle giornate importanti, sarebbe meglio”.

COLORI E PENNELLI – Ho previsto che segnerà di testa la sua prima rete, vedremo, ma la forza intrinseca di Paquetà è lo svolazzo, il colpo di tacco, ricordo Seedorf circondato da 4 uomini che diceva: datela a me, datela a me. Paquetà è così, Rino cerca di trasformarlo così, è un invito che rivolgo a te. A Kakà non si diceva di andare ad aiutare Pirlo, Gattuso e Ambrosini, e vale anche per Paquetà che deve cercare lo svolazzo al limite, è lì che si sente forte. Non deve comprare pennelli e mischiare colori”.

