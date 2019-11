Pellegatti indica strada per rinascita, la reazione dei milanisti

Che deve fare il Milan per uscire dal tunnel dove si è infilato? Come riportare l’entusiasmo in una piazza sempre più depressa che non sa a chi affidarsi per sperare in una resurrezione? Mentre ancora si continua a discutere sulla bontà della scelta di Pioli e sul flop di parecchi dei nuovi acquisti, c’è chi non ha perso ancora le speranze.

IL FUTURO – Si tratta di Carlo Pellegatti che attraverso il suo canale youtube suggerisce al club rossonero la strada per la risalita. La storica voce di Milan Channel parte dal mercato ma arriva a conclusioni ancor più ad ampio raggio.

IL SUGGERIMENTO – Pellegatti vorrebbe vedere volti nuovi già a gennaio: “Bisogna convicerli non col denaro ma con le strategie giuste, solo allora possono venire: come successe con van Bommel che venne a rafforzare una squadra, se un giocatore crede nel progetto viene indipendentemente dalla posizione di classifica”.

QUANTI NE SERVONO – Per il giornalista di fede rossonera “Servono 3 giocatori, uno di fascia, un centrale – che rimpianto aver mandato via Zapata – e uno tra centrocampo e attacco che sia carismatico. Ancor più importante è lavorare per le strategie della prossima estate, devono arrivare sponsor con grande marchio, deve succedere qualcosa di forte, non un fuoco artificiale fine a se stesso ma duraturo per lavorare con entusiasmo”.

PAROLA CHIAVE – E’ proprio la parola “strategie” a scatenare l’ironia dei tifosi sul web: “Strategie” e “Milan” non possono stare nella stessa frase in questo momento. Serve gente d’esperienza, si cercano 2002. Servono allenatori top, arriva Pioli. Amen, ormai abbiamo capito come funziona” o anche: “Strategia : rendere il Milan la barzelletta d’Italia”.

L’IRONIA – Fioccano commenti sarcastici: “Bisogna fare un’amichevole con il Bayern e il Mancherster United così ritroviamo Calabria ahahaha” oppure: “Per qualcosa di forte meglio attaccarsi alla bottiglia”.

I CONSIGLI – C’è chi dice che “Bisogna prenotare Gasperini e Tare per l’anno prossimo” o anche: “Servirebbero due campioni con esperienza a centrocampo del tipo Modric, Rakitic, un terzino destro ed un difensore centrale. Anche se non li compreranno mai”.

IL PESSIMISMO – I commenti sono improntati al pessimismo: “Strategie???….. Mandare via Gazidis subito che è più di 1 anno che sta rubando lo stipendio!” o anche: “Carlo parli di strategia io ti dico senza soldi non si và da nessuna parte secondo me questa Società continuerà a litigare e non farà nessun mercato preparatevi alla B”.

OBIETTIVO – La rassegnazione è tanta: “Certo é che se, per la difesa, i nomi sono quelli che circolano (Demiral o Rugani) NON risolviamo proprio NULLA” e infine: “Sono 7 anni che guardiamo fiduciosi alla prossima estate… io di illusioni non me faccio. ho già visto il baratro della B e poi nascere una squadra che ci invidiava il mondo. oggi il mondo , anche del calcio ,è cambiato, questa è la realtà. Il Milan non è stato capace di capirlo al momento giusto e questi sono i risultati”.

SPORTEVAI | 05-11-2019 10:39