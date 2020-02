Pellegatti invoca ruggito del leone, tifosi furiosi: che gufata

E’ già finito l’effetto-Ibra? L’entusiasmo che aveva accompagnato il Milan nelle ultime settimane sembra si sia raffreddato dopo il pari con il Verona (arrivato peraltro senza Zlatan). Sondando l’umore dei tifosi del Milan in vista del derby di domenica prevale un amaro pessimismo anche se lo svedese dovrebbe tornare a guidare l’attacco di Pioli.

L’INVITO – Chi sembra invece sicuro di sè è Carlo Pellegatti. La storica voce di Milan Channel, sul suo canale Youtube, spiega perché è lecito pensare positivo per la stracittadina di San Siro.

IL LEONE – Pellegatti dice: “19 punti e non sentirli, non li sentiamo se in campo ci sarà un leone come Ibrahimovic. Sentite il suo video su Instagram, c’è il ruggito di Zlatan. Queste sfide non possono incutere alcun timore a Ibra, era come Achille sotto le mura di Troia, dopo le battaglie arrivava Achille col suo cocchio, qui arriva Ibra col suo ruggito e non si può aver paura nonostante la caratura dell’avversario perché Ibra non ha paura di nulla. Il coro dei tifosi dice: Noi vogliamo 11 leoni. Uno c’è già”.

LE REAZIONI – L’appello di Pellegatti non funziona tra i fan: “Carlo va bene Ibra, ma ci asfaltano perche loro hanno veramente 15 leoni noi abbiamo 1 leone e 14 gattini, questo video lo dovresti fare dopo il Derby altrimenti ci farai una figuraccia”.

I GATTI – Fioccano i commenti sul web: “Tutto molto bello, tutto molto poetico ma….. chi vogliamo prendere in giro!? Questi domenica ci sbattono come una tovaglia!” o anche: “Ibra il leone. Ma gli altri sembrano dei gattini che giocano con la palla di cotone“.

IL BRANCO – C’è chi scrive: “Il nostro problema non è il ruggito di Ibra, avanti negli anni ma pur sempre leone. Il problema è il branco che lo segue perché se nella formazione, come si dice, ci saranno anche Calabria, Kessie, Bonaventura e, magari, Biglia altro che ruggiti”.

MIRACOLO – La stragrande maggioranza dei milanisti è preoccupata: “Ibra è Ibra ma qui ci vuole un Miracolo per vincere il Derby” e infine: “Avrei capito questo video dopo il derby vinto, ma adesso, quali leoni, quali ruggiti? Speriamo di non lasciare occasioni nitide, perché i tempi sono maturi per restituirci il 6-0. Troppe chiacchiere e poi le prendiamo sempre, meglio rimanere umili e combattere”.

SPORTEVAI | 06-02-2020 10:49