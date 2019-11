Pellegatti: Io me li terrei tutti stretti, i tifosi: Via subito

Le mosse del Milan sul mercato di gennaio sono ancora un punto interrogativo. In entrata si continua a sognare Ibrahimovic e si aspettano le mosse di tutti i protagonisti della vicenda, da Bologna e Napoli che stanno muovendo i loro passi, allo svedese che avrà l’ultima parola sul suo futuro, ma in uscita? Maldini e Boban stanno lavorando anche per alcune cessioni, a partire da Kessie.

LA PREOCCUPAZIONE – Per Carlo Pellegatti la situazione non è tranquilla. I nomi che circolano come possibili partenti agitano la storica voce di Milan Channel che sul suo canale youtube dice la sua.

LO SFOGO – Pellegatti si dice preoccupato per le cessioni di cui si parla, se sembra scontato Pellegatti si dice preoccupato per ledi cui si parla, se sembra scontato l’addio di Kessie per circa 25 milioni non capisce – a suo modo di vedere – perchè si debba cedere Ricardo Rodriguez. Lo stesso discorso vale anche per Borini , giocatori abituati a giocare ad alti livelli. “Se va via il Milan chi deve andare a prendere?

L’ESPERIENZA – Il giornalista dal cuore rossonero aggiunge: “Prendiamo un altro giovane? Per carità, magari si perde. Difficile prendere qualche giovane che possa aiutare gli altri, meglio quelli di esperienza come Borini, un giocatore serio ed esperto. Anche Calabria si dice, ma con chi sostituiamo Conti se gli viene un raffreddore?”.

LE REAZIONI – Di parere opposto praticamente tutti i tifosi milanisti sul web: “Più se ne vanno meglio è” o anche: “Ma bastaaa Borini incedibile?” o ancora: “Rodriguez competitivo???? Ah ah ah. BORINI abituato ad alti livelli ???? Ma dai”.

CONTRARI – E’ un fiume in piena di fan avvelenati: “Carlo, sette sconfitte in tredici partite e sei preoccupato perché vanno via Calabria e Borini? Che oggi sono riserve di quelli che continuano a perdere”, o anche: “Bisogna fare pulizia!”, oppure: “Borini prende 3 milioni al mese!!! se gioca 3 partite ogni anno bisogna cercare di venderlo e prendere un giocatore piu utile al progetto e abbassare il monte “premi”…”.

IL MERCATO – Sono sconcertati i tifosi del Diavolo: “Borini l’unica cosa di alto livello che ha è lo stipendio (2,5) magari vendessero lui e Kessie” oppure: “Trovo incredibile che si parli di cessione di Piatek e non invece di Suso. Di Donnarumma e non di Biglia”, oppure: “Tranquillo Carlo che due pi… come Rodriguez e Borini che guadagnano come dei top player non li vuole nessuno”.

TUTTI VIA – La chiosa è lapidaria: “Rodriguez penso non voglia fare la riserva tutta la stagione a meno che non giochiamo a 3 dietro..Borini non gioca mai per cui non so dove sia il problema..Calabria sta facendo pena ed è una plusvalenza piena..ma di cosa stai parlando..bisogna cederli”.

SPORTEVAI | 18-11-2019 10:57