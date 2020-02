Pellegatti lancia l'allarme: Milan, prendilo subito

Un successo sul Verona avrebbe proiettato il Milan al sesto posto solitario e accorciato il gap dalla zona Champions, consentendo alla squadra di Pioli di cullare fondate ambizioni di gloria. Invece è arrivato un 1-1 che ha evidenziato le lacune dei rossoneri, lacune che il mercato di riparazione non ha colmato. Senza Ibrahimovic i rossoneri non sanno (ancora) vincere, anche se per Carlo Pellegatti oltre che di Re Zlatan c’è bisogno di altro.

L’analisi

Nel suo consueto video su Youtube, il giornalista di fede rossonera parte dall’analisi del match con gli scaligeri: “Un pareggio che ha evidenziato un problema nato dal mercato di gennaio. Ho dato un voto di ampia sufficienza a questo mercato perché sulla bilancia ho messo il peso di Zlatan Ibrahimovic. Però il peso ieri non c’era e la bilancia è schizzata verso una posizione meno favorevole”.

Io senza di te

La verità, aggiunge Pellegatti è che “senza Ibra è un’altra cosa. Ci sono le casse più ricche, però intanto adesso quando Pioli si volta in panchina non vede più Rodriguez, Suso, Piatek. È costretto a lanciare in campo Saelemaekers, il giovane Daniel Maldini che mi ha fatto piacere vedere in campo, ma che non rappresentano alternative valide al momento”.

Il vuoto

Ecco dunque cosa servirebbe al Milan: “Quando manca Ibrahimovic, inoltre, in rosa non c’è un’alternativa fisica. Petagna, nome che ha suscitato diverse ironie, sarebbe stato un acquisto importantissimo, perché Leao e Rebic sono bravi, ma amano svariare sulle fasce. Negli ultimi venti minuti ci sono stati quattro o cinque palloni vaganti davanti alla porta di Silvestri e nessuno che avesse il sangue alla bocca per buttarlo in rete”.

La proposta

Infine una proposta per intervenire ancora sul mercato: “Se Ibra dovesse mancare per un altro raffreddore o perché ci sono magari tre partite in una settimana, che si fa? Sarebbe il caso di cercare subito a uno svincolato fisicato, uno come Matri che servirebbe come il pane. Se il Milan ieri avesse avuto un Matri in campo negli ultimi dieci minuti, probabilmente avrebbe vinto”.

Le reazioni

I tifosi del Milan cosa ne pensano dell’idea del giornalista? “Gli acquisti si fanno a mercato aperto, se manca qualcosa tre giorni dopo la chiusura è colpa dei dirigenti”, scrive Michelangelo. Un altro tifoso storce il naso di fronte alla prospettiva Matri: “Di fisicato ha solo la compagna, per carità”. La considerazione di Alessandro è stringata e stringente al tempo stesso: “Il mercato è stato fatto tenendo conto delle esigenze di bilancio, fine”. Anche Paolo è caustico: “Prendi uno svincolato che impiega due mesi per entrare in forma e poi è finito il campionato”.

SPORTEVAI | 03-02-2020 10:06