Pellegatti lancia scommessa per Gattuso l’alchimista

Quando hai due attaccanti bravi e che sanno segnare è meglio schierarli sempre. Questo il pensiero di tanti addetti ai lavori, che non sempre si sposa con quello degli allenatori di oggi. L’equilibrio è il primo pensiero di un tecnico e non fa eccezione Gattuso che fa fatica a vedere insieme i suoi due bomber, Cutrone e Piatek. Per Carlo Pellegatti però la coppia funzionerebbe. La storica voce di Milan Channel sul suo canale Youtube evoca paragoni importanti e dice: “Nel Milan gioca Cutrone, Patrick il pungiglione, non c’è Autan che tenga quando c’è Cutrone il pungiglione, che non per caso abbiamo paragonato a Inzaghi. Le sue torsioni ricordano quelle di SuperPippo. Gol, intuizioni, fiuto, giocatore spietato e attento al minimo errore dell’avversario sono nel repertorio di entrambi, hanno sviluppato la sfera destra del cervello dove risiede l’intuizione. Ora in Coppa Italia abbiamo rivisto a San Siro Sheva, Vento di Passione, e i gol di Piatek ci hanno ricordato proprio un altro figlio dell’Est come Sheva”.

COME ANCELOTTI – Gattuso sarà bravo come Ancelotti a far giocare insieme Cutrone e Pitaek come fece Carlo con Inzaghi e Sheva? Quando Inzaghi arrivò al Milan c’erano tanti scettici che non credevano che potessero giocare insieme quei due e invece, ricordate quanti gol hanno fatto? Secondo me il pungiglione e il cacciatore di taglie potrebbero emulare quei due, magari con un 4-3-1-2 con Paquetà dietro le due punte, per diversificare e alternare. Non dico di far fuori Suso ma di variare. Gattuso l’ho definito l’alchimista che tramuta il piombo e il ferro in oro, vediamo se riuscirà a trasformare questa grande coppia. E’ una delle scommesse che Ringhio deve vincere”.

SPORTEVAI | 02-02-2019 11:05