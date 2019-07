Pellegatti lo vede al Milan fino al 2038, i tifosi divisi

Resta o va via? Verrà scambiato con un altro o sarà la bandiera del Milan? Resta ancora un punto interrogativo il futuro di Gigio Donnarumma. I rossoneri avevano pensato alla sua cessione per far cassa e plusvalenze pesanti, ma finora offerte serie non sono arrivate e la sensazione che possa rimanere ancora in casa-Milan cresce. Ne è convinto anche Carlo Pellegatti, che sul suo canale Youtube si sbilancia.

LA CONSIDERAZIONE – La storica voce di Milan Channel parte dal fatto che Manchester United e Psg hanno già preso altri portieri e si chiede “possibile che il Psg faccia collezione di portieri del ’99?”. Poi esalta le qualità di Donnarumma e dice: “Ho rivisto la parata su Yago Falque, una parata ai confini della balistica e della fisica, uno che fa questo è un fuoriclasse totale. Il Milan non deve darlo via, deve fare l’impossibile e la Ma-Bo-Ga – Maldini-Boban-Gazidis – non si fa mettere sotto da nessuno, spero che Donnarumma rimanga fino al 2038. Io ci credo”. Altri tifosi, no: “Quando l’anno prossimo rifiuterà il rinnovo e si prospetterà (di nuovo) il suo passaggio a zero alla Juve, riparleremo dell’opportunità di venderlo al PSG. Molti, evidentemente, si sono già dimenticati del perché Mirabelli e Fassone arrivarono ad offrirgli un contratto da sei milioni a stagione”.

LE REAZIONI – Il mondo dei tifosi milanisti si divide sul portiere: “Se Donnarumma supera questa fase di anni difficili al Milan cioè che resta con queste difficoltà che abbiamo di plusvalenze ecc. secondo me diventerà la bandiera del Milan” o anche: “Io spero che Donnarumma rimanga ma se prorprio serve sacrificarlo per acquistare 2 giocatori forti ok, preferirei vendere Suso, Rodriguez e Kessie e prenderne uno forte a centrocampo!”, oppure: “Donnarumma è uno dei migliori giocatori che abbiamo in rosa..per cui se deve partire bisogna chiedere 70 mln visto che a volte fa qualche errore come tutti i giocatori ma penso sia il miglior portiere della sua età in giro per l’Europa..se invece rimane al Milan si può essere solo che contenti..in questo caso è giusto far partire Reina o mandare in prestito plizzari per valorizzarlo..”. Non mancano voci contrarie: “Basta con questa parata su Yago Falque. Tutte le cappellate di Dollarumma non se le ricorda nessuno. È un fuoriclasse sì, ha vent’anni sì, ma non rimarrà quindici anni al Milan soprattutto con Raiola. E poi ormai ci sta sulle balle. Sarò felice solo quando lo venderemo a 80 milioni” e infine: “Pessima notizia ……………………il Milan non ha mai avuto grandi portieri, lui Suso e Cutrone saranno una zavorra per il Milan e per Giampaolo, soprattutto Suso e Cutrone mediocri e di difficile collocazione”.

