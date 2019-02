Pellegatti mette il dito nel mal di pancia di Cutrone

Sullo sfogo del procuratore di Cutrone che ha messo in dubbio la permanenza del bomber al Milan, nonostante un tentativo di dietrofront (“non vogliamo creare problemi ora, vedremo se avrà spazi e poi parleremo con la società”) è intervenuto Carlo Pellegatti. La storica voce di Milan Channel, sul suo canale youtube prende posizione e ricorda i celebri mal di pancia di un altro storico milanista, ovvero Ibrahimovic. Pellegatti auspica l’happy end rapido della storia ma lancia un allarme e dice: “Un film già visto tante volte come “Via col vento”, non va bene. Quando si comincia a dire “vedremo”, “parleremo con la società” sono segnali negativi. I tifosi sono già in allarme, in questo momento c’è un ambiente tranquillo, i problemi li hanno gli altri. A Cutrone i tifosi vogliono bene, Gattuso cerca sempre di metterlo in condizione di segnare anche a costo di sacrificare Piatek e penalizzarlo nella lotta per il titolo di capocannoniere”.

IL MAL DI PANCIA – “Se si comincia però ora ad avere musi, pseudo-mal di pancia, insoddisfazioni latenti, l’ambiente comincia ad avere qualche leggera incrinatura. Mi auguro che la società intervenga subito. Cutrone è un attaccante forte, a 20 anni forti come lui ce ne sono pochi in Italia e ha tutto lo spazio per rimanere a lungo al Milan. Se vuole giocare di più e teme che giochi sempre Piatek lo dica e la società se ne farà una ragione. Ma non voglio sentire i “vedremo” perchè altrimenti in questo Milan in cui sta andando tutto bene a livello ambientale, dopo tanto tempo, anche una minima ombra sarebbe insopportabile”

SPORTEVAI | 26-02-2019 11:13