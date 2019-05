Pellegatti: “Milan, che errore: per la Champions serviva lui”

Una serie di errori sul campo e soprattutto da parte della dirigenza: questa per Carlo Pellegatti la causa della mancata qualificazione alla Champions League da parte del Milan, rimasto fuori dall’Europa che conta per la sesta stagione consecutiva. Il giornalista di fede rossonera ne ha parlato a Radio Sportiva, identificando in una serie di errori commessi da Leonardo la causa del flop in campionato della squadra di Rino Gattuso.

“SERVIVA IBRA”. Per Pellegatti il Milan non ha capito che serviva un grande colpo sul mercato per tornare tra le big d’Europa. E la colpa più grave è che il club rossonero aveva l’opportunità di realizzare questo colpo, riportando a casa Zlatan Ibrahimovic. “Secondo me quest’anno con Ibrahimovic saremmo arrivati in Champions League – ha dichiarato Pellegatti – È stato un errore non riprenderlo. Ma la verità è che le scelte di Leonardo sono state messe in discussione, dopo l’arrivo di Gazidis il brasiliano è stato depotenziato. Adesso vediamo quali saranno le prossime mosse dell’ex dirigente dell’Arsenal”.

GARA DECISIVA. Pellegatti ha poi anche analizzato il campionato dei rossoneri, nel tentativo di individuare la gara che ha poi determinato l’esclusione dalla Champions. “Dopo aver mancato l’obiettivo di un soffio è normale andare a vedere dove si è persa l’occasione per andare in Champions. A tal proposito ognuno dice la sua – ha concluso Pellegatti – ma secondo me quel gol del Parma a 4 minuti dalla fine è decisivo”. Al Tardini, infatti, i rossoneri furono raggiunti all’87’ sull’1-1 da uno spettacolare calcio di punizione di Bruno Alves: senza quella prodezza, la storia del campionato rossonero avrebbe potuto essere molto diversa.

SPORTEVAI | 27-05-2019 12:30