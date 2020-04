Pellegatti: Milan prendi lui e i tifosi sognano

Consigli per gli acquisti. In questo periodo di fermo totale, nell’insicurezza sul se e quando si tornerà in campo, si comincia a parlare del calciomercato che verrà, prima o poi. Il Milan prima di definire gli obiettivi di mercato deve fare chiarezza al suo interno. Ma Carlo Pellegatti, giornalista storico dei rossoneri ha già le idee chiare sul giocatore da prendere assolutamente. Il suo nome buono è Sandro Tonali. E i tifosi milanisti sognano.

Pellegatti fissa l’obiettivo Tonali

Nel suo consueto appuntamento del mattino, sorseggiando un caffè virtualmente con i tifosi rossoneri, Carlo Pellegatti dopo il suo solito excursus storico, oggi dedicato a un vecchio Parma-Milan 2-3 ’94-’95 (Lentini, doppietta di Simone e Zola), ha parlato del Milan del presente e del futuro. E fissa il giocatore su cui puntare: “Un sacrificio per un grande giocatore va fatto, ha 19 anni, lui si chiama Sandro Tonali del Brescia. Si completerebbe alla perfezione con Bennacer. Cellino chiederebbe tanto, 50-60 milioni, ma in un momento come questo le cifre possono scendere anche perché ha il contratto in scadenza nel 2021, come Donnarumma. Va monetizzato”.

Un sacrificio fattibile

L’analisi di Pellegatti si sposta sul piano economico: “La concorrenza è alta, si parla di Juve e Inter, ma il Milan può bruciarle sul tempo. Tra l’altro Tonali si sposerebbe alla perfezione con i parametri del fondo Elliot: giocatore giovane, di grande prospettiva che in questo momento non ha un ingaggio faraonico (prende 250mila euro). Così il Milan partirebbe alla grande nella campagna acquisti. Ci sono giocatori da sacrificare: Biglia, Bonaventura, Paquetà ma prendere Tonali, che ha dichiarato di essere milanista, sarebbe un grande segnale, un bel bigliettino da visita. Anche perché al Milan sarebbe titolare, nella Juve e Inter faticherebbe a trovare spazio fisso”.

Le reazioni, tifosi in delirio

L’idea Tonali stuzzica i milanisti: “Tonali è rossonero nel cuore deve venire al Milan”; “La carta vincente e che al Milan ha una maglia da titolare su questo bisogna puntare”; “è da un anno che chido di prendere Tonali, non facciamo come Sensi che abbiamo aspettato e poi é andato dall’altre parte del naviglio”; “Tonali e’ forte e ne vale la pena un investimento importante (magari inserendo delle contropartite)”.

Ma non tutti sono entusiasti di Tonali, ecco cosa scrive un tifoso: “Io 40 mln x tonali nn li spenderei, giocatore tt da vedere, in questo momento nn farei operazioni dove nn si conoscono i risultati, con i soldi x tonali prenderei qualcuno di più affermato, nn vuol dire che nn mi piace anzi, ma basta scommesse, abbiamo gia le nostre scommesse, son tt giocatori forti in squadre piccole basta guardare conti kessi, sembravano fenomeni poi?”

Ci sono anche i pessimisti: “Tonali andra’ in un TOP CLUB , purtroppo noi al momento NON lo siamo!!!!”; “Tonali era da prendere quando valeva 10-15 mln adesso con il prezzo che ha e la concorrenza che c’è..la vedo dura che venga al Milan”.

