Pellegatti preoccupato, i tifosi no: E' un Nocerino-bis

Il primato autorizza ottimismo ma al Milan pensano anche al futuro e a preoccupare è lla vicenda dei contratti in scadenza: se per Donnarumma si respira un certo ottimismo sul rinnovo a preoccupare la dirigenza del Milan è il caso Calhanoglu. Gli scade il contratto a giugno e vuole un ingaggio importante per firmare, la distanza tra l’eventuale offerta del Milan – che potrebbe arrivare a 3 massimo 4 milioni di euro e che sarebbe uno sforzo importante – e la richiesta del giocatore che si dice voglia una cifra non lontana da quella di Ibra sui 6-7 milioni. Un gap importante, forse troppo, come sostiene anche Carlo Pellegatti.

Pellegatti nota l’involuzione di Calhanoglu

La storica voce di Milan Channel sul suo canale youtube ossserva che “Ha dato una scossa alla squadra da gennaio ma nelle ultime tre partite abbiamo visto un giocatore preoccupato. La sua edizione non bella mentre lui è fondamentale per carisma e classe. Temo che Calhanoglu non stia giocando sciolto né libero in testa, penso possa portare nocumento alle sue prestazioni”.

I tifosi non si strappano i capelli

Sul web i tifosi non accettano i diktat del giocatore: “Niente timori… dietro Ibra può giocare Hauge o Diaz… Rebic e Leao come seconda punta” o anche: “Prendiamo Szoboszlay e ciao Akan ! Prendi su famiglia e vai” oppure: “Ma siamo sicuri che sia così indispensabile? Ha giocato 6 mesi per il resto una pena umana. L’offerta del Milan è già eccessiva, se non accetta ne prenderemo uno migliore”.

Le sue prestazioni legate a Ibra

Fioccano le reazioni: “Che si metta in testa che non è un top player… Anche se mi è sempre piaciuto, però deve dimostrare di essere all’altezza almeno tutta la stagione. Ce ne faremo una ragione se dovesse partire” o anche: “Non è un giocatore risolutivo tranne qualche caso sporadico. Molto alterno e comunque limitato. 3,5 ml o se ne vada…” oppure: “Ha giocato 6 mesi da quando è arrivato, e sono i 6 mesi con Ibra. Non pagherei tanto un possibile Nocerino bis, soprattutto in vista del ritiro di Zlatan tra uno o due anni”.

Il web è un fiume in piena: “Che vada a nn giocare da un’altra parte facendo la fine di Icardi. i soldi del suo rinnovo diamoli a Szoboszlai” oppure: “Come alla play station, stipendio massimo 3 ma con possibilità di molti bonus. Se vuoi i soldi te li devi guadagnare” e infine: “Da quando si discute il suo rinnovo si è spento in campo. Se continua a giocare così gli andrà molto male con le richieste”.

SPORTEVAI | 11-11-2020 11:00