Pellegatti pressa il Milan: Poco tempo per chiudere due colpi

Ultimi spiccioli di vacanze per il Milan. La squadra rossonera si ritroverà il 9 luglio per iniziare il ritiro e porre le basi per la nuova stagione. Saranno i primi giorni di lavoro per il nuovo tecnico Giampaolo e Carlo Pellegatti, dal suo canale Youtube, invita Boban e Maldini a metterlo nella condizione di poter far bene.

Il video – Nel suo consueto messaggio mattutino l’esperto cronista di fede rossonera fa prima il punto della situazione – “Mancano ancora dei tasselli dopo gli arrivi di Hernandez e Krunic. Bisogna capire se il Milan riuscirà a chiudere per Ceballos e c’è la suggestione Schick” – e poi rivolge un vero e proprio appello ai dirigenti preposti al mercato: “Sarebbe importante regalare subito l’intera rosa a un tecnico che deve sviluppare un’idea di gioco nuova”.

Le reazioni – Sono molti, come di consueto, i commenti al video del giornalista. “Ok il regista, ma davanti lasciamo le cose come stanno: non me lo fate sentire Schick”, scrive Vittorio. “Ditemi tutto ma io il prossimo anno in difesa non vorrei giocare con Musacchio“, si lamenta Trafalgar Law. “Acquisti, acquisti… Ma cessioni? L’Inter ha già fatto 3 plusvalenze e noi sappiamo solo spendere. Così il prossimo giugno altro profondo rosso e magari altre sanzioni..”, scrive preoccupato Enrico. Pessimista al massimo anche Donovan, che sottolinea lapidario: “Fino a ora, di tutto questo seminare, non si è raccolto nulla. Perso Torreira, che ora sembra non fosse nemmeno un nostro obiettivo, ci buttiamo su Ceballos, definito troppo costoso pochi giorni fa, senza citare tutti quei colpi svaniti nel nulla. Evidentemente non è sufficiente avere due grandi ex come dirigenti, prepariamoci a un’altra annata senza pretese”.

SPORTEVAI | 30-06-2019 11:19