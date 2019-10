Pellegatti rivela il suo risveglio post-Genoa, web scatenato

Carlo Pellegatti può tirare un sospiro di sollievo. E con lui, i tanti tifosi rossoneri che durante la sfida con il Genoa a Marassi hanno visto letteralmente i fantasmi. A un certo punto, dopo la rete di Schone, il Milan si è ritrovato addirittura virtualmente in zona retrocessione. E siccome alla discesa verso il baratro non c’è mai fine, il giornalista ha temuto addirittura di ritrovarsi a lottare per la permanenza in A.

Il commento su Youtube – Nel suo consueto punto quotidiano sul suo canale Youtube, Pellegatti analizza sinteticamente la gara con i rossoblu e ammette: “Ho vissuto un incubo. Nel primo tempo, quando il Milan praticamente non è mai riuscito a tirare in porta e poi si è ritrovato addirittura sotto nel punteggio, dietro ai rossoneri in classifica c’erano appena due squadre: Spal, per differenza reti, e Sampdoria. Erano secoli che la squadra non si ritrovava in zona retrocessione”.

I gufi anti Giampaolo – Qualcuno, tra i tanti sostenitori del Milan, ha addirittura tifato contro per velocizzare il possibile esonero dell’allenatore: “Sicuramente non io”, precisa Pellegatti. “Non arriverei mai a tanto, in qualsiasi situazione resto sempre fedele ai colori rossoneri. Però sono ancora tante le cose che non vanno. Anch’io non ero convinto dal lasciar fuori Leao come centravanti, Piatek è da troppo tempo in difficoltà e lo ha dimostrato con un’altra prestazione insufficiente”.

Il suggerimento – Il giornalista, in conclusione alla sua analisi, si lancia in un suggerimento per lo scricchiolante allenatore: “Oggi come oggi Leao, Paqueta e Bonaventura devono giocare sempre, anche se su Paqueta c’è da fare qualche considerazione particolare perché ha ancora troppe pause. Il punto fermo, comunque, deve essere la presenza di questi tre”.

I commenti – “Ma è così difficile schierare dall’inizio Leao, Paqueta e Rebic?“, si chiede Luigi. “Fossi in te mi preoccuperei più dell’imbarazzante performance di Suso e Chalanoglu piuttosto che delle pause di Paqueta“, polemizza Marco. E Simone incalza: “Carlo, in questi video parli come se tifassi una squadra che ha davvero come obiettivo la salvezza”. Andrea, invece, prova a trovare una soluzione che metta tutti d’accordo: “Sperare che il Milan possa perdere per cacciare Giampaolo mi sembra esagerato…Comunque si può esonerare anche con una vittoria…e secondo me sarebbe da cacciare subito”.

SPORTEVAI | 06-10-2019 09:51