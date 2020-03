Pellegatti rivela l'alleato di Pioli: ecco perché può restare

La rivoluzione in casa-Milan riguarderà anche l’allenatore? Dopo il repulisti dirigenziale, con l’addio di Boban e quello probabile di Maldini, dopo le voci sui possibili addii di alcuni big in squadra, come Ibrahimovic e Donnarumma, si continua a discutere sulla panchina. Arriverà Rangnick nonostante le ultime smentite? Rimarrà Pioli? Uscirà un terzo nome a sorpresa?

Il ballottaggio che lascia tutti in ansia

L’impressione è che sia lotta a due tra l’attuale tecnico e il santone tedesco, Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull ed anche Carlo Pellegatti dice la sua.

Il retroscena di Pellegatti

La storica voce di Milan Channel, sul suo canale youtube, assicura che le ultime indiscrezioni della Bild – che ha parlato di rottura con Rangnick – non sono vere e che il suo nome resta un opzione sul tavolo.

L’alleato di Pioli

Per Pellegatti però Pioli ha un alleato insospettabili e sostiene che alla fine l’arrivo o meno di Rangnick dipenderà da quando ricomincerà e quando finirà il campionato. Cosa c’entra? Ecco la spiegazione.

Le date saranno decisive

Con ogni probabilità, se si riuscirà a ripartire, la serie A quest’anno finirà il 30 giugno o 15 luglio e per il giornalista dal cuore rossonero se così fosse potrebbero aumentare le chance di Pioli. “I giocatori, se finissero il 15 luglio, avrebbero diritto a 3-4 settimane di riposo e voi affidereste a un tecnico che metodi particolari che ha bisogno di tanto lavoro dei giocatori con poche settimane di preparazione? E cosa potrebbe fare?”.

Pellegatti conclude: “Ecco perché si potrebbe continuare con Pioli che ha lavorato mesi con questa squadra e non deve rivoluzionare le sue metodologie, evitando un allenatore rivoluzionario che non avrebbe il tempo per inculcare i suoi concetti”.

I tifosi sono rassegnati

Fioccano le reazioni e prevale la rassegnazione dei tifosi: “un altro no vi prego! Anche il maestro Giampaolo aveva bisogno di tempo tempo tempo per la sua magica “filosofia innovativa” …” o anche: ” Come al solito Milan in balia degli eventi. Zero programmazione.. dipende tutto dagli eventi esterni”.

Attenti alle smentite

C’è chi scrive: “Cari utenti. Vivo in Germania e vi dico che Rangnick ha solo un contratto fino a giugno 2021 e che in un intervista a sport1 ha espresso il suo desiderio di tornare in panchina e di lavorare come ds. Secondo me arriverà al Milan e che le smentite servono solo a calmare le acque. Personalmente spero che arrivi al Milan”.

Con o senza Pioli?

Sulla conferma di Pioli il popolo rossonero si divide: “Per il livello della squadra Pioli basta e avanza, stesso pensiero che avevo su Gattuso“, oppure: “Con Pioli l’anno prossimo arriviamo quarti sicuro, cosa che sarebbe successa anche quest’anno, Gianpaolo è stato un errore che pesa tantissimo su Boban e Maldini, è stato l’artefice della nostra disfatta di quest’anno “.

I social si infiammano: “Pioli l’unico allenatore che è tranquillo anche se vendono tutti, ecco perché potrebbe rimanere. Perche rifiutano tutti” o anche: “Se arriva Rangnick non si riposa niente, coprifuoco e metodo tedesco” e infine: “Basta Pioli non è da Milan bisogna mandarlo via , vedremo Rangnick come si muoverà”.

SPORTEVAI | 19-03-2020 11:04