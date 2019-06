Pellegatti rivela scopo blitz Milan a Madrid, i tifosi sognano

Certamente non sarà per vedere la Puerta del Sol o il Museo del Prado che Paolo Maldini volerà oggi a Madrid. Il dt rossonero si incontrerà con Florentino Perez, forte di vecchie alleanze tra due dei club più titolati al mondo. All’epoca l’amicizia tra Galliani e il presidente dei blancos era forte e foriera anche di affari, su entrambe le direzioni e ora Maldini vuol rinsaldare quei contatti. Il dt incontrerà anche Sanchez – responsabile del mercato del club spagnolo – per discutere diversi profili che la società rossonera avrebbe messo nel mirino e Carlo Pellegatti fa il nome dell’indiziato numero uno.

L’OBIETTIVO – La storica voce di Milan Channel, sul suo canale youtube, si sbilancia nell’indicare l’obiettivo del viaggio e parla di Ceballos, il talento dell’Under 21 spagnola attualmente impegnata negli Europei in Francia. Pellegatti lo segue da tempo (“me lo avevano indicato quando la Spagna vinse l’U.19, ho iniziato a seguirlo ed è fortissimo”) e assicura: “E’ un investimento da fare, del resto non credo che Maldini vada a Madrid per Benzema. Ceballos è un giocatore che ti può cambiare la stagione”.

LE REAZIONI – Entusiasti i tifosi rossoneri che sul web si lasciano andare: “Ceballos per il Milan di ora sarebbe un acquisto stellare. Top player assoluto nonostante la sua giovane età” o anche:. “Se la strada da intraprendere è quella dei giovani credo sia una mossa intelligente. I rapporti con Florentino Perez sono sempre stati ottimi”. I nomi che circolavano ultimamente avevano lasciato freddini i fan: “Questi sono i giocatori giovani da PRENDERE!! Non buttare 30 MLN per Sensi!!” oppure: “Ma quale Sensi, ma quale Veretout, questi sono i calciatori che dobbiamo puntare. Comunque Carlo Ceballos non è un regista ma è un centrale/mezz’ala e se l’interesse è concreto vuol dire che il Milan oltre al famoso regista sta cercando una/due mezz’ali, una sinistra e una destra titolari e Ceballos sarebbe un colpo fantastico”. Non manca però chi è scettico “Paolo è andato a Madrid per piazzare Suso…Ceballos è diventato top Player sta notte? Un conto sono le partite di under 21 della nazionale spagnola, un conto è fare la riserva a Madrid, un altro conto del tutto diverso è giocare nel campionato italiano… L’importante è che non regaliamo soldi a Firenze e alla Fiorentina per Veretout che è sopravvalutato…”.

SPORTEVAI | 20-06-2019 10:26