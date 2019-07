Pellegatti s'esalta per miglior giocatore d'Africa, tifosi freddi

Lascia perplessi parte degli addetti ai lavori ma le mosse del Milan sul mercato hanno anche estimatori. Ieri Maldini e Massara hanno palesemente ironizzato sui tanti nomi accostati ai rossoneri, sottolineando come alcune trattative fossero frutto solo di fantasia: i dirigenti milanisti continuano ad operare con attenzione, nel rispetto del FpF ma anche cercando talenti giovani e promettenti per l’oggi e per il domani. Non verrà probabilmente Modric, ma manca solo la firma ad esempio per Bennacer, su cui si dilunga Carlo Pellegatti sul suo canale youtube.

L’ELOGIO – La storica voce di Milan Channel dice: “Bennacer è stato eletto miglior giocatore della coppa d’Africa, era titolare con Krunic nel centrocampo dell’Empoli, molti sottolineavano che il Milan punta su due giocatori di una squadra retrocessa, ma sono due grandi giocatori. Bennacer arriva a costi intelligenti, 16 milioni, sono costati 3 volte o 2 volte tanto altri giocatori che la coppa d’Africa non l’hanno vinta e che sono più deboli. Bennacer è il miglior giocatore d’Africa”. Il nome di Bennacer però non scalda il cuore dei tifosi a leggere i commenti sui social “Basta elogiare Bennacer in questo modo, non è Messi” o anche:”Bisogna alzare il livello a centrocampo e in difesa,non abbiamo ancora una rosa che possa competere per il quarto posto, anche se penso che gli acquisti fatti siano buoni”.

LE REAZIONI – Tra qualche scettico (“Manca solo la firma, la firma e’ la cosa più importante se non c’è manca tutto, adesso vediamo se arriva dopo che ha vinto la coppa”) e qualche commento ironico (“Suggerirei anche l’acquisto del miglior giocatore della Papuasia” oppure: “Anche l’Inter acquistò Ibrahimovic e Vieira da una squadra retrocessa eppure vinse lo scudetto…”) prevalgono i tifosi delusi: “Smettiamola di pompare gli acquisti del milan come grandi colpi, perche poi quando si deve cedere guarda un po i nostri campioni non hanno mercato, non li vuole nessuno, strano eh..” o anche: “Bennacer è come Rijkaard? Solo io son rimbambito??? Secondo me ad aprile saremo al decimo posto. Io seguo il Milan dal 1992, faceva paura agli avversari perchè aveva dei fuoriclasse e campioni in rosa. Il 90% dei giocatori di oggi non sono neanche degni di fare le riserve di quelle leggende degli anni passati! PUNTO”. Poche, ma ci sono, le voci a favore: “Sono decenni che il Milan non compra uno a 16 con il potenziale da 60 questo è un buon segno! Anche perché prima da top club venivano anche gratis. Quelli della Juve vanno a parametro 0 ma vengono pagati stipendi fuori mercato 7 + 10”.

SPORTEVAI | 20-07-2019 13:10