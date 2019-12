Pellegatti sbotta: Basta scommesse e prospetti. Il web si divide

Una marcia indietro che a qualcuno è sembrata un autogol ma che per altri è solo la bocciatura di un progetto acerbo e un passo avanti per la crescita. Come leggere l’arrivo di Ibrahimovic in un club che aveva deciso di puntare sopratutto sui giovani? Si sta sentendo tutto e il contrario di tutto in questi giorni ed anche Carlo Pellegatti ha detto la sua.

IL PARERE – La storica voce di Milan Channel non si limita a benedire il ritorno dello svedese, invocato da tempo in questi mesi, ma spiega perchè è lecito tirare un sospiro di sollievo.

LA SVOLTA – Sul suo canale Youtube Pellegatti dice: “Il Milan ha preso un campione sicuro, assodato, certo, ero stufo di prospetti, di progetti di campioni, di giocatori che potenzialmente potrebbero diventare forti. Sempre scommesse, sfide, anche non giovanissimi erano scommesse perché venivano da squadre di carature inferiori”.

CARISMA – Il giornalista tifoso conclude così: “Basta con i prospetti di talento, finalmente ha preso una certezza. Sul carisma e sulla qualità di Ibrahimovic non si può parlare di prospettive o potenzialità”.

LE REAZIONI – Il mondo rossonero si divide sui social: “Dì anche che i prospetti rivelatisi scarsi, Chalanoglu Kessie e Suso per fare solo 3 nomi, vanno ceduti e allontanati dal Milan, dillo per decenza!” o anche: “Stufo di scommesse, giovani, prospetti ecc ecc…e poi mi difendi sempre “inutilità” Suso, un pò di coerenza”.

PROBLEMA – C’è chi nota: “Hai ragione abbiamo preso un campione il problema però è che ne servirebbero almeno altri due barra tre”, o anche: “E Bonucci e Higuain? Poi non ha funzionato ma in teoria non erano prospetti”.

SCETTICI – Non mancano gli scettici: “Sì perché un giocatore di 38 anni che torna dopo 10 anni nel nostro campionato NON è una scommessa… no certo, è una certezza di rendimento esattamente come dieci anni fa” o anche: “Scusi.. sono anni che difende sti bidoni imbarazzanti adesso è stufo? Meglio tardi che mai”.

DISASTRO – Infine spazio ai catastrofisti: “Non hai capito che il problema non è Ibrahimovic come non lo era Higuain..il problema sono quelli che giocano attorno a loro.. l’intoccabile Suso che gioca in 20 metri quadrati sulla linea laterale senza fare mai il lavoro di un attaccante esterno.. Calhanoglu messo a sinistra che non è il suo ruolo..Kessie che non sa fare 1 passaggio a 2 metri di distanza..la campagna acquisti del tuo amico Mirabelli è stato un disastro totale!”.

SPORTEVAI | 29-12-2019 10:24