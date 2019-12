Pellegatti scatena i tifosi: Milan, non perdere tempo

Non solo acquisti, il Milan è impegnato sia sul fronte cessioni (a gennaio come in estate) che sul fronte rinnovi. Se l’arrivo di Gattuso al Napoli ha fatto nascere voci su Kessie, Biglia e Theo Rodriguez e se la Roma sembra interessata a Calhanoglou, c’è un caso spinoso che la società dovrebbe provare a chiudere al più presto.

SCADENZA – Non è infatti ancora stato rinnovato il contratto di Bonaventura, jolly appetito da molti club che a giugno potrebbero prenderlo gratis, e la trattativa non decolla.

L’AVVISO – Di questo si preoccupa Carlo Pellegatti, che invita il club a non perdere altro tempo e a non lasciarsi sfuggire il talentuoso centrocampista.

L’INGAGGIO – Sul suo canale youtube la storica voce di Milan Channel dice: “Ha sempre rappresentato l’immagine del Milan, in questo momento difficile Jack di cuori vuole rinnovare il contratto al più presto, avevo già messo fretta in passato perché a gennaio potrebbe essere in condizione di firmare un preaccordo con altri club”.

L’INTENZIONE – Pellegatti ricorda che il giocatore non vuole lasciare il Milan, che dice che l’anno scorso ha preso i soldi senza giocare e deve riconoscenza a questo club. “In quest’epoca è un esempio per tutti, invito il Milan a convocarlo presto per un nuovo contratto lungo e importante perché possa finire la carriera qui. C’è l’ostacolo Raiola che potrebbe avere idee diverse ma deve esserci la volontà del Milan di aumentare il suo stipendio, è un giocatore totale”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni: “Jack è un uomo prima che un giocatore, professionista serio indispensabile per qualsiasi spogliatoio“, o anche: “Se lo lasciano andare sono degli incapaci. Se non rinnovano a Bonaventura .. A casa Milan con le forche”.

NO IBRA – C’è chi scrive: “Altro che Ibra! Bonaventura tutta la vita!” e ancora: “Per la permanenza di Jack rinuncerei tutta la vita a Zlatan“, oppure: “La dirigenza doveva già capire il valore di Jack e non perdere tutto questo tempo per il rinnovo. SVEGLIAAA”.

LA FASCIA – E’ un coro unanime di sì: “Jack Lametta deve finire la carriera al Milan. E meriterebbe la fascia di capitano. Attualmente sta dimostrando di essere uno dei pochi calciatori del Milan che merita di restare per sempre nella nostra squadra. Gli darei anche la fascia di capitano per l’attaccamento alla maglia che indossa”.

LEGGENDA – I tifosi sono innamorati di lui: “Mandare via Jack per un nuovo acquisto è come strappare una leggenda di questi anni, leggenda non per le azioni o per come gioca ma per il suo attaccamento alla maglia” e infine: “Sono convinta che se avessimo avuto Bonaventura a disposizione il campionato scorso, saremmo andati in Champions League con diversi punti di vantaggio rispetto a Inter e Atalanta”.

SPORTEVAI | 14-12-2019 12:56