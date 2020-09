Pellegatti sceglie il difensore, tifosi Milan in subbuglio

Con l’addio di Paquetà, passato al Lione per 20 milioni, il Milan ha finalmente i soldi per completare la rosa con un altro acquisto. In attacco l’impressione è che non arrivi nessuno, così come a centrocampo sembra tramontato il ritorno di Bakayoko. Allo stato Maldini è concentrato sull’acquisto di un altro difensore centrale e ballano diversi nomi. Per Carlo Pellegatti c’è una sola scelta possibile ed è quella di Tomiyasu del Bologna.

Pellegatti spiega le mosse del Milan

La storica voce di Milan Channel, sul suo canale Youtube, fa il punto della situazione sul mercato del Diavolo e dopo aver salutato un brasiliano che va via (“Ci dispiace che Paquetà non si sia espresso ai suoi livelli ma il Milan non poteva più aspettarlo”) si concentra sul focus del mercato, ovvero sul difensore centrale.

Dice Pellegatti: “Fofana è andato al Leicester, Milenkovic è un giocatore un po’ fuori dalla portata del Milan che guarda al bilancio, abbiamo parlato di Nastasic che non gioca da diversi mesi, si parla anche di Nacho, 30enne del Real ma il nome più caldo è quello di Tomiyasu del Bologna. Il prezzo è esorbitante ma neanche se lo vedo penso che il Milan spenderà 25 milioni, potrebbe arrivare a 10-15. E’ un nazionale giapponese, difensore centrale che ama giocare sul centro-sinistra nonostante sia destro ed anche questo potrebbe essere un indizio importante visto che occorre un vice Romagnoli”.

I tifosi si dividono sul giapponese

Il nome del giapponese non entusiasma tutti i milanisti a giudicare dalle reazioni sul web: “Si doveva prendere uno fra Fofana o Milenkovic, con Tomiyasu, Ajer ecc non si alza il livello della difesa, siamo sempre li” o anche: “Comprare per comprare non serve a nulla se si compra bisogna migliorare se no tanto vale tenere i soldi ed abbassare il negativo di bilancio” e ancora: “O prendi uno veramente forte, O rimani così. I titolari li abbiamo, e fra due settimane rientrano tutti. Abbiamo 5 centrali… ” oppure: “Tomiyasu è bravo? Si. Tomiyasu ti fa fare il salto di qualità? No. Poi si possono scomodare tutti i talent scout da divano ma è così”.

In molti scommettono su Tomiyasu

Egualmente nutrita è però la schiera di chi si fida: “Tutti quelli che parlano negativamente di Tomiyasu non lo hanno mai visto …forse in una o due partite… contro il Milan… lui è un grande giocatore… assai più forte di Gabbia e Musacchio…io ho visto tutte le partite del Bologna” o anche: “Tomiyasu è un’ottimo difensore. Qui sotto alcuni ne stanno facendo una questione xenofoba onestamente. È scarso perché è Giapponese? Se si chiamava Tomiyasovic, Tomiyansson o Tomiyandes sareste tutti esaltati” e infine: “Tomiyasu…..tanta roba….per me molto meglio di Pezzella, Nastasic e Nacho….”.

SPORTEVAI | 30-09-2020 10:19