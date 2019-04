Pellegatti sceglie l'eroe: Ecco chi dobbiamo ringraziare

Non l’arbitro Rocchi, giacchè a sentire le voci milaniste non avrebbe commesso errori contro la Lazio, non solo Kessie – autore del rigore decisivo ma anche protagonista in negativo per il censurabile sfottò a fine gara assieme a Bakayoko con la maglia di Acerbi esposta come trofeo alla curva – non solo Gattuso che ha preparato bene la partita. Per Carlo Pellegatti il vero protagonista del fondamentale successo dei rossoneri è un altro. E’ Pepe Reina, che non solo non ha fatto rimpiangere Donnarumma ma che è stato decisivo con la prodezza a inizio partita che ha impedito alla Lazio di segnare un gol quasi fatto con Immobile.

L’IMPRESA – La storica voce di Milan Channel, sul suo canale youtube, dopo aver celebrato ieri sera la vittoria con un video in diretta in cui lo si vede esultare a fine gara, torna sulla partita a mente fredda e dice: “Ho passato la nottata con la voce rauca e stamane ho visto come prima cosa la classifica e le pagelle della partita del Milan. La Lazio nelle due occasioni avute è stata mortifera, col palo di Immobile e la strepitosa parata di Reina che per ora ha salvato la Champions League. Senza quella parata forse avremmo perso le speranze perchè recuperare contro una squadra così granitica sarebbe stata difficile. Ripeto: Reina è stato strepitoso”.

L’ARBITRO – Pellegatti continua: “Vedere il Milan ancora lì, bello quarto per una notte, mi sembrava impossibile. Ero tesissimo, più teso della partita con la Juve. Si rischiava di perdere tutto”. E l’arbitraggio? Il giornalista-tifoso non si allinea alle proteste dei laziali: “Non mi è piaciuto Tare quando ha parlato di cronaca annunciata, il Milan non ha avuto giustamente un rigore per il fallo di mani, il fallo su Musacchio invece c’era e infine il recupero di Ricardo Rodriguez è stato strepitoso, ha preso la palla e se ha toccato anche Milinkovic-Savic è stato solo sull’abbrivio”. Unica nota stonata quel siparietto nel finale sotto la curva rossonera: “A Gattuso ho chiesto sull’episodio finale che ha visto coinvolto Bakayoko, Ringhio si è scusato, poi ci sono state anche le scuse di Kessie e Bakayoko. Era il minimo, ci sono rimasto male anche io. Spero che la Lazio e Acerbi le accettino”.

