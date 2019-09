Pellegatti spiega perchè è un Milan di qualità, il web insorge

Nelle pagelle degli esperti è stata la big che ha deluso di più sul mercato. Il Milan ha avuto voti oscillanti dal 5,5 al 6 stiracchiato dopo aver fallito gli obiettivi più importanti (da Modric a Correa), dopo la discussa cessione di Cutrone e dopo le tante peripezie per capire chi dovesse essere il partner di Piatek. Le prime due gare hanno anche evidenziato le difficoltà del gruppo rossonero ad assorbire i dettami di Giampaolo ed apparentemente il panorama non è molto ottimistico. C’è però chi offre un dato (reale) per invitare a cambiare idea.

L’ANALISI – Carlo Pellegatti sul suo canale youtube fa riflettere su un aspetto, ovvero che oggi – alla ripresa degli allenamenti – a Milanello mancheranno ben 15 persone. E non per infortunio. La storica voce di Milan Channel dice: “Sono 15 nazionali, davvero è un Milan povero di qualità? Da Donnarumma a Paquetà, da Kessie a Rodriguez e Piatek sono tutti in giro con le loro nazionali e i nazionali non possono essere scarsi. E’ una rosa che può essere all’altezza, senza dimenticare che Bonaventura non va ancora in nazionale solo perchè si sta riprendendo ora. Iniziamo ad apprezzare questa rosa”.

LE REAZIONI – Considerazioni che non convincono del tutto il popolo rossonero. Le reazioni sul web sono varie: “Secondo me stai mentendo a te stesso o hai il salame sugli occhi, dire che questi sono campioni perché giocano in nazionale è una c…enorme. Se questi sono i nazionali significa che a sua volta la nazionale è di una mediocrità disarmante. Altroché campioni” o anche: “Con il mercato globale di oggi anche una squadra che retrocede possiede diversi nazionali…Secondo me un paio di giocatori di esperienza non ci avrebbero fatto male” oppure: “Ma con questo mercato Boban lo sa che la Champions la vedrà via cavo, per tanto tempo??”. Prevale scetticismo: “Infatti Borini e Castillejo sono titolari nelle proprie nazionali, visto che giocano quasi sempre titolari nel Milan di qualità” o ancora: “È una squadra composta da molti giocatori promettenti di qualità che però non sono ancora di primo piano! NON siamo da quarto posto (OGGI) magari tra un anno con il gruppo consolidato, con l’allenatore consolidato e un gioco ben preciso! Speriamo che gli acquisti si rivelino azzeccati e che non facciano la fine dei vari Bertolacci, Mauri, Lapadula, Chalanoglu, Silva, Castillejo, Borini e compagnia cantante!”. C’è chi dubita invece di Giampaolo (“l’unico dubbio è il Maestro se sarà in grado di creare una squadra forte in campo in tempi brevi visto il filotto di partite importanti che abbiamo”) e chi infine è più ottimista: “Quest’anno servirà per costruire la squadra ! Fra 4 mesi si inizierà a vedere i primi risultati io personalmente sono molto fiducioso”.

SPORTEVAI | 04-09-2019 10:56