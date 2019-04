Pellegatti: Vedendo la Champions mi son tornati incubi su Fabbri

Bisognerà solo aspettare la partita con la Lazio di sabato sera, non c’è alternativa. Fino a quel momento in testa ai milanisti rimarrà ancora quella sconfitta con la Juve che ancora grida vendetta con tutto il codazzo di polemiche e veleni per il discusso arbitraggio del ravennate Fabbri. Anche il designatore Rizzoli, pur non scusandosi, ha ammesso che ci sono stati degli errori ma al Milan resta solo l’amarezza per un ko che brucia ancora, come ammette anche Carlo Pellegatti. La storica voce di Milan Channel si era ripromesso di non parlare più di quella partita e delle beffe arbitrali ma è stato “costretto” a cambiare idea.

IL CASO – Sul suo canale Youtube Pellegatti osserva: “Ieri mi son visto Tottenham-City per non pensare a Juve-Milan, per dimenticare quella partita di cui avrei voluto non voler parlare più e invece dopo pochi minuti quel rigore dato al City per mani di Rose, concesso col Var ed eguale al mani di Alex Sandro che non fu sanzionato da Fabbri sabato scorso, mi ha fatto tornare gli incubi”.

VERSO LA LAZIO – Poi Pellegatti si sofferma sulla prossima gara ed aspetta il rientro di Donnarumma. Il portiere rossonero si è infortunato contro l’Udinese, riportando una lesione al flessore della coscia destra. Anche oggi ha lavorato a parte, ma con la convinzione di potercela fare per sabato. Pellegatti dice: “Mancano 4 giorni alla grande sfida Milan-Lazio, massima cautela per Donnarumma che deve essere inserito quando sarà al 100% senza rischiarlo. La sfida alla Lazio è già partita. Ieri Acerbi ha sfidato i rossoneri, dicendo andiamo a vincere, siamo più forti noi. E Bakayoko ha replicato: ci vediamo sabato. Con un’affettuosa minaccia. Parliamo anche del ritorno di Montella a Firenze, ricordiamo che con lui c’è stato l’ultimo trionfo del Milan, in Supercoppa a Doha e di mercato: si parla di un forte interessamento del Boca per Biglia. Potrebbe essere un acquisto estivo per gli argentini: Biglia non ha brillato quest’anno e sembra che Bakayoko abbia definitivamente preso il suo posto”.

SPORTEVAI | 10-04-2019 13:53