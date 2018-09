Pellegri rinvia l'appuntamento con la storia

Appena il tempo di rivendicare con orgoglio la decisione di allargare le convocazioni a tanti giovani e giovanissimi che la Serie A l’hanno appena assaggiata, o devono ancora farlo, vista la scarsità di italiani protagonisti con i rispettivi club ed ecco che Roberto Mancini perde subito un pezzo in vista delle prime due partite di Nations League contro Polonia e Portogallo. Pietro Pellegri, attaccante classe 2001 del Monaco, ha infatti lasciato Coverciano poche ore dopo l'inizio del raduno, a causa dei postumi di un infortunio subito negli ultimi minuti della partita contro il Marsiglia, persa 2-1 dalla squadra del Principato.

Pellegri farà quindi rientro anticipato in sede per le cure del caso, perdendo la possibilità di regalarsi lo storico debutto in azzurro: con i suoi 17 anni e 6 mesi, Pellegri si sarebbe collocato in quarta posizione tra gli esordienti più giovani di sempre, dietro Rodolfo Gavinelli, Renzo De Vecchi e Gianluigi Donnarumma.



SPORTAL.IT | 03-09-2018 19:40