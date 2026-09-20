L’ex nuotatrice azzurra è stata protagonista del podcast di Giulia Salemi nel quale è tornato a parlare dei colleghi sportivi che l’hanno delusa di più: le parole su Ceccon

Federica Pellegrini senza peli sulla lingua. L’ex nuotatrice italiana, tornata protagonista grazie alla partecipazione ala serie Netflix “Physical: da 100 a 1”, si racconta in una lunga intervista nel podcast “Non lo faccio x moda” con Giulia Salemi e torna a parlare anche dei colleghi del mondo dello sport che l’hanno delusa di più. E ovviamente non poteva mancare un riferimento a Thomas Ceccon.

“Delusa da Montano, Rosolino e Ceccon”

Federica Pellegrini si racconta senza peli sulla lingua con quell’onestà che nel corso della sua carriera (ma anche dopo) non l’ha resa sempre una personalità simpatica. Ma il suo carattere non è quando era in gara e nel corso dell’intervista non si tira indietro anche quando si tratta di fare i nomi: “Quando le critiche arrivano dai tuoi colleghi sono quelle che fanno più male. Se devo dire chi mi ha deluso di più, ti dico in ordine cronologico Montano, Rosolino e Ceccon”. Critiche che arrivano soprattutto dagli uomini come spiega la stessa Federica: “Ho ricevuto critiche soprattutto da uomini, di colleghe che mi abbiano attaccato senza nessun senso non c’è stata nessuna. Per quanto io abbia cercato di capire perché non ci sono mai arrivata, forse ci sono tanti motivi messi insieme. Quando ci rimango male cancello e ora non torno indietro”.

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L’errore che non ha più commesso

Pellegrini però ammette anche di aver commesso degli errori nel corso della sua carriera. E in particolare torna su un episodio che l’ha vista prendere di mira le sue compagne di squadra dopo una gara deludente in staffetta: “A volte ho peccato di troppa chiarezza, il nuoto non è uno sport di squadra e magari a volte non capivo esattamente le dinamiche. Dopo le gare abbiamo un approccio con i giornalisti diretti e sicuramente la cosa sbagliata è lavare i panni sporchi davanti a un giornalista, soprattutto quando riguarda le staffetta. E’ successo una volta e penso che le mie compagne siano rimaste male e io non l’ho più rifatto”.

I rapporti difficili di Federica

Nel corso dell’intervista Federica Pellegrini fa riferimento alle delusioni (in ordine cronologico) ricevute da Montano, Rosolino e Ceccon. E Il primo caso riguarda proprio lo schermidore e bisogna tornare al 2012 quando lo sciabolatore facendo riferimento a Pellegrini la definisce “snob” e “altezzosa”. “Se incontri uno con la tuta del tuo paese è normale salutarsi, lei invece tirava dritto”. Ma i casi più scottanti riguardano i suoi colleghi nuotatori a cominciare da Rosolino che nel 2013 l’aveva definita “maleducato” fino ad arrivare a tempi più recenti. Thomas Ceccon nel 2024 in un’intervista con il Corriere della Sera era stato molto schietto: “Cosa rappresenta per me? Niente. Non è mai venuta a dirmi una parola, si è sempre fatta i fatti suoi e io mi faccio i fatti miei. L’ammiro come sportiva per il resto sicuramente no”. E nel corso dell’intervista su Ceccon arriva un’altra battuta: “Rifarei Pechino Express con lui? Assolutamente no”.