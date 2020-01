Pellegrini: "Io voglio vincere scudetti"

Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini in un'intervista alla Gazzetta dello Sport parla del suo futuro: "Io cerco sempre di essere sincero, tanto le parole vengono sempre giudicate, almeno si giudica il mio pensiero autentico. Che si possa paragonare la mia carriera futura a quella di Totti o De Rossi è per me solo un onore. In questo momento vorrei stare qui sempre ma certamente questa deve essere anche l’intenzione della società".

Pellegrini vuole un cambio di passo del club giallorosso: "Io sono un ragazzo molto ambizioso, che pretende molto da se stesso e dagli altri. Per me sarebbe perfetto restare qui per sempre. Sono orgoglioso della Roma, non lo dico formalmente, e penso che la società possa crescere ancora. Qualcuno dice che vincere uno scudetto a Roma è come vincerne dieci. Io voglio vincerne dieci, non uno. Dieci che valgono dieci".

SPORTAL.IT | 09-01-2020 13:26