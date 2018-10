Pellegrini lascia a casa Vanessa e torna ad allenarsi

La quiete prima della tempesta. Il periodo di relax di Federica Pellegrini è ormai tramontato: le foto di primo mattino in compagnia della simpaticissima Vanessa, la compagna di letto della nuotatrice italiana, sono solo un antico ricordo. Per i meno informati Vanessa altri non è che la fedelissima cagnolina di Federica che oltre a dolcissimi risvegli, condivide con la padroncina tantissimi dei suoi selfie. Le ultime foto della Pellegrini, infatti, la ritraevano spesso a letto, in tenuta tutt’altro che sportiva: scatti di vita quotidiana che raccontavano più che altro il relax della vita da single. Adesso però, gradualmente, scatto dopo scatto, le fotografie postate da Federica si sono spostate più sul lato sportivo.

La piscina, ovvero l’habitat naturale della Pellegrini, è molto più presente e i pigiami e i calzettoni sono stati sostituiti da costumi da bagno, cuffiette e occhialini. Federica resta sempre bella, ma le didascalie sono decisamente cambiate: adesso la Pellegrini è tornata campionessa infaticabile, modello esemplare per tutti i suoi compagni di team che pendono dalle sue labbra e sognano un giorno di diventare veloce come lei. Nell’ultima foto postata stamattina, ricordiamo che Federica è senz’altro la sportiva social più mattiniera del web, possiamo vedere la statuaria Pellegrini studiare la migliore tattica prima di tuffarsi in acqua per gli allenamenti: la didascalia recita un “Stiamo per scavallare. Forza ragazzi che tra poco è finita la seconda settimana” una frase in cui possiamo notare tutta la carica della campionessa di nuoto e tutta la capacità di motivare tutta la squadra. Attenzione: Federica è tornata.

SPORTEVAI | 26-10-2018 12:05