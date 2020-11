Pellegrini negativo al Covid-19: torna a disposizione

Una buona notizia per la Roma , nell’avvicinamento della gara contro il Parma. Lorenzo Pellegrini , come ha annunciato lo stesso giocatore su Instagram, è risultato negativo al Covid-19 all’ultimo tampone effettuato. “Finalmente negativo e pronto per tornare carichissimo!”

Il giocatore torna quindi a disposizione, anche se dopo non essersi allenato con la squadra per diversi giorni, il suo impiego contro il Parma sarà tutto da verificare. Ma intanto per Paulo Fonseca è un’ottima notizia.

Soprattutto visto che Edin Dzeko continua invece ad essere positivo al Covid-19 e non sarà della partita contro il Parma. Pellegrini potrebbe tornare nel suo posto a centrocampo al fianco di Jordan Veretout.

OMNISPORT | 20-11-2020 20:59