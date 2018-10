Pellegrini: "Questa volta ho ascoltato gli altri"

Federica Pellegrini, ospite el Festival dello Sport organizzato a Trento, in una intervista a Sportmediaset ha confermato la sua volontà di partecipare a Tokyo 2020: "Ha contato molto l'affetto della gente, per la prima volta ho ascoltato gli altri. Nel 2019 ci sono i Mondiali in Corea e poi l'anno successivo farò la mia quinta olimpiade, a Tokyo. Ci vorrà una preparazione tosta in questi due anni e poi con il mio allenatore, Matteo Giunta, decideremo cosa fare, ma è una cosa personale tra me e lui".

Poi la nuotatrice veneta ripercorre la sua carriera: "Se devo pensare al momento più alto della mia carriera dico Pechino 2008, insieme ai Mondiali di Roma l'anno successivo. Credo siano stati i momenti migliori vissuti da atleta, ho vissuto sensazioni uniche che sento ancora oggi".

"Il record a cui tengo di più è quello dei 200 sl (1'52"98). A parte che è l'unico che mi è rimasto, ma effettivamente è quello a cui sono più affezionata. Come successo più emozionante scelgo l'oro di Budapest del 2017. Battere le avversarie più giovani dà una soddisfazione speciale", ha dichiarato la campionessa olimpica.

Alla manifestazione c'era anche Gregorio Paltrinieri, uno dei re del mezzofondo in vasca: "Ospite del Festival dello Sport anche Gregorio Paltrinieri, che dopo una stagione vissuta non al massimo in vista di Tokyo 2020 non solo raddoppia, ma triplica e annuncia che in Giappone potrebbe cimentarsi in ben tre gare: i suoi amati 1500, gli 800 e il fondo in acque libere: "Ai Giochi di Tokyo hanno aggiunto anche gli 800 mt che non erano disciplina olimpica, quindi potrei cimentarmi in tre gare. Poi sto sperimentando l'acqua libera, che potrebbe essere una ulteriore gara. Non so, devo vedere: a Rio ero concentrato solo su una gara e a volte questa è un'arma a doppio taglio perché hai solo quella chance. A Tokyo invece potrei ritrovarmi con tre gare e potrei fare tutto".

SPORTAL.IT | 14-10-2018 15:10