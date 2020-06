Pellegrini si sbilancia sul ritorno alla Juve

In un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport Luca Pellegrini ha mandato un segnale sul suo possibile ritorno alla Juventus: "Cagliari è speciale, la Sardegna è una terra che si identifica con questa squadra. Ci sto bene, ora abito in città".

"Rispetto all'anno scorso penso di essere cresciuto e cambiato. La continuità ti dà qualcosa che gli allenamenti non ti possono dare. Io il miglior quinto crossatore della Serie A? Far segnare un compagno per me è il massimo. Zenga? Abbiamo condiviso questi strani mesi. Ci ha chiamati, ha mostrato personalità. L'impatto è stato forte, vuole fare bene".

Chiosa dedicata a Radja Nainggolan: "Tra me e Nainggolan c'è un rapporto che è nato subito, per merito suo. Quando nel 2017 mi ruppi il crociato venne a parlarmi. Radja è carismatico, trascinatore, fortissimo".

SPORTAL.IT | 18-06-2020 13:36