Pellegrino, impresa folle contro Tiafoe poi la gaffe dell’intervistatore: “Come hai fatto?”. Ora un nuovo sogno

Il 29enne pugliese conquista per la prima volta l’accesso agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma: da numero 155 al mondo batte Frances Tiafoe dopo un primo da infarto

La favola di Andrea Pellegrino. Roma sempre regalare ogni anno un’occasione unica agli atleti italiani e quest’anno a saperla cogliere al meglio è stato il tennista pugliese che da numero 155 al mondo accede agli ottavi di finale degli Internazionali. Un’impresa coronata da una partita folle contro il numero 22, Frances Tiafoe, che il punteggio di 7-6, 6-2 non riesce a fotografare al meglio.

Un match sulle montagne russe

Il match tra Federico Pellegrino e Frances Tiafoe si gioca alla BNP Paribas Arena davanti a un pubblico caldissimo. L’Italia in mattinata ha incassato la delusione di Mattia Bellucci che non è riuscito a superare lo spagnolo Landaluce, e il Foro si riunisce per fare il tifo per il 29enne di Bisceglie. L’avvio del primo set è di quelli incredibili, l’azzurro si porta avanti 4-0 e dà la sensazione di essere in controllo totale della partita. Ma dall’altra parte della rete c’è uno dei migliori al mondo e quando sta per chiudere i conti le cose si complicano. Il pugliese non sfrutta una marea di setpoint con il parziale che si prolunga al tiebreak. Anche qui setpoint a ripetizione per l’azzurro che non li sfrutta e sembra sul passo di andare giù. Ma quando ad avere l’opportunità di chiudere è Tiafoe, lo statunitense commette un sanguinoso doppio fallo che apre la strada a Pellegrino.

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La prima parte è completata ma ora c’è da chiudere l’impresa. Nel secondo l’azzurro parte subito forte, si porta avanti di un break ma i turni per gestire il vantaggio diventano infiniti con Tiafoe che mette grande pressione. Pellegrino regge l’urto e nel momento più delicato è lui a strappare ancora il servizio al suo avversario che poi capitola per 6-1 con il Foro impazzito di gioia. Bellissimo l’abbraccio con lo statunitense che dimostra tutta la sua sportività.

“Come hai fatto?”: l’intervistatore non ci crede

Dopo l’impresa è il momento della festa, Pellegrino corre dal suo angolo dove c’è anche la presenza del suo manager Fabio Fognini, che ha da poco smesso i panni da giocatori per cominciare una nuova carriera. Poi è anche il momento dell’intervista di rito, Pellegrino fa fatica a mettere insieme le emozioni della partita più bella della sua vita. E arriva anche una mezza gaffe da parte dell’intervistatore dell’ATP: “Come hai fatto? Hai perso 4 degli ultimi cinque match che hai giocato”. Le statistiche sono giuste ma alcune delle sconfitte dell’ultimo periodo di Pellegrino arrivano a causa di un problema fisico: “Ho avuto dei problemi alla schiena”, gli risponde il pugliese costretto al ritiro a Marrakech, Montecarlo e Monaco di Baviera.

Internazionali di Roma: il tabellone completo

La scalata alla classifica e il sogno Sinner

E’ stata una settimana da sogno per Andrea Pellegrino che a Roma è dovuto passare attraverso le qualificazioni cominciando con una vittoria netta contro Gaston e poi battendo il giovane spagnolo Landaluce (rientrato in tabellone come lucky loser). Nel tabellone principale l’azzurro ha vinto il derby contro Luca Nardi, poi ha approfittato del problema fisico che ha colpito Fils e infine si è preso la vittoria più prestigiosa della sua carriera contro Tiafoe. Ora per lui arriva un importante balzo in classifica con 29 posizioni guadagnate che lo portano (al momento) alla posizione numero 126 e a un soffio dal suo miglior ranking. Ma ora c’è da coronare un sogno, giocare un derby contro Sinner, ma stavolta tocca a Jannik fare il primo passo.