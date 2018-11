Pellissier non riesce a perdonare Ventura

Sergio Pellissier a Radio Marte è tornato un'ultima volta sulla triste parentesi Ventura: "Se vieni qua sei che sei ultimo in classifica e sai che c’è da lottare fino alla fine, quello che mi ha dato fastidio è stato che tutti noi ci siamo messi sotto cercando di giocare il suo calcio, che è molto bello, con tutta la buona volontà, poi quando vedi che stai costruendo qualcosa decidi di andare via, questo mi ha fatto rabbia, perché è come se avessimo perso un mese".

Il Chievo alla ripresa del campionato affronta il Napoli: "Nel calcio non c’è nulla di scritto, domenica può succedere di tutto, ma andiamo su un campo difficilissimo, il Napoli è una delle squadre più forti e gioca forse il più bel calcio in Italia, in più questo per noi non è un momento di certo facile. Iniziare un campionato con dei punti di penalizzazione non è facile, ci siamo allenati sempre con il patema della retrocessione, adesso è ancora più difficile, ma finalmente è rientrato un allenatore che crede in noi… (Di Carlo ndr)".

SPORTAL.IT | 20-11-2018 20:50