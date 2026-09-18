Ll rientro del numero 1 azzurro non è così scontato, dipende in primis dalla sua effettiva sensazione di essere non solo a posto dal punto di vista fisico, ma di esserlo al 100%.

Gli allenamenti di Jannik Sinner proseguono nel buen retiro di Montecarlo, tutto lascia pensare che il campionissimo azzurro possa rientrare in campo negli appuntamenti clou della breve ma intensa stagione sul cemento cinese, l’ATP 500 di Pechino – di cui è campione in carica – e il Masters 1000 di Shanghai, dove potrebbe finalmente ritrovare l’amico-nemico Carlos Alcaraz, con cui ha condiviso disagi e sofferenze di un’annata segnata dai problemi fisici. Ma siamo sicuri al 100% che il rosso di San Candido sarà in campo a inizio ottobre in questi due tornei? Flavia Pennetta fa chiarezza sulle sue intenzioni.

Pennetta, la verità sul rientro di Sinner in Cina

In un intervento su Sky, di cui è apprezzata opinionista, l’ex campionessa azzurra, compagna di vita di Fabio Fognini, ha detto la sua sul ritorno di Sinner delineando i paletti che il numero 1 della classifica ATP ha già fissato prima di dare l’ok definitivo. “Sicuramente tornerà in campo solo se sarà al 100%. Avrà necessità di testarsi, come ha fatto d’altronde Carlos in questo US Open”, ha sentenziato la vincitrice di Flushing Meadows nel 2015. “Ogni giorno capisci come risponde il tuo corpo. Però sono dell’idea che lui tornerà in campo solo e quando sarà totalmente sicuro di star bene“.

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Sinner, Alcaraz e i test sul fisico: il parere di Golarsa

Anche Laura Golarsa ha detto la sua sul ritorno in campo di Jannik: “Credo che lui abbia dimostrato che può tornare ed essere subito vincente, però rientrare da un infortunio non è facile. Dipende intanto come stai quandi rientri. Non sai mai come reagisci durante il match quando torni a competere, poi dipende anche dagli avversari. Alcaraz mi ha sorpreso a New York, perché l’infortunio al polso o al braccio è una cosa che dà fastidio al giocatore nella memoria dell’impatto. Se le prime partite vanno bene, è una cosa che archivi. Se con un cambio di direzione, senti qualcosa al ginocchio, non lo puoi prevedere. Di sicuro hanno quel margine nei primi turni che permette loro di ‘testare’ la macchina”.

Classifica ATP: l’ìmportanza del rientro per Jannik

Al di là dei dubbi e degli interrogativi sulle condizioni dell’azzurro, sarebbe importante per Sinner rimettersi in carreggiata per provare ad arginare il tentativo di Sascha Zverev di scavalcarlo in extremis in cima al ranking. A Pechino Sinner difende i 500 punti dello scorso anno, quando battè in finale Learner Tien, in un torneo che vedrà ai nastri di partenza lo stesso tedesco, Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime e Flavio Cobolli. Shanghai, invece, rappresenta l’unica occasione per Jannik, in questo finale di stagione, per aggiungere punti e non solo per difenderli: nel 2025, infatti, uscì presto nel torneo, sconfitto dai crampi e da Tallon Griekspoor.